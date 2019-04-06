تعليمات الاكتتاب على سيارة سياحية للجرحى … «التجارة الخارجية»: المؤسسة ستفتح الاكتتاب مرة أخرى لخدمة جريح الوطن … المصرف التجاري: تسهيلات لمنح القروض وتسديدها على 6 سنوات بلا كفلاء

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية شادي جوهرة لـ«الوطن» عن التعليمات الخاصة باكتتاب جريح الجيش والقوات المسلحة على سيارة محلية الصنع، وتحديد ماهية عمل كل جهة، بدءاً بوزارة الدفاع ممثلة بمكتب شؤون الجرحى والشهداء والمفقودين، إضافة إلى الآلية التي تم اعتمادها من المصرف التجاري السوري.

وفي التفاصيل، أوضح جوهرة بالنسبة لتحديد العروض الفنية والمالية للسيارات التي يمكن أن يكتتب عليها جريح الوطن، وفق الشروط التي تحددت فيها التعليمات الداخلية والتطبيقية الصادرة عن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وعند الانتهاء من المرحلة الأولى «مرحلة الإعلان» تحدد السيارات والمواصفات الفنية لها، ثم تحدد القيمة التقديرية المبدئية، وتقدم العروض بالقطع الأجنبي، ويتم التسديد بالليرات السورية بتاريخ أمر المباشرة الصادر عن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وبالتالي يكون قد تم تحديد سعر السيارة النهائي، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بالإعلان عن اكتتاب جريح الوطن عن طريق فروعها في المحافظات.

ووفق جوهرة فإن الاكتتاب سيكون بموجب طلبات موثقة بإحدى الطريقتين، إما الدفع المباشر «كاش» وإما بالتقسيط، ولكل حالة من هاتين الحالتين معالجة ضمن التعليمات التنفيذية للمؤسسة، على أن تتبعها تعليمات المصرف التجاري السوري، وفي حال كان يرغب جريح الوطن في شراء السيارة نقداً، فيتم تسليمه بشكل مباشر، أو تقسيطاً، حينها يذهب إلى المصرف من أجل فتح ملف تسهيل، وتحول القيمة إلى حساب المؤسسة المفتوح لدى المصرف لهذه الغاية حصراً، وهناك إجراءات تتعلق بالإشارة والرهن والتأمين على السيارة تكون لمصلحة المصرف حتى الانتهاء من دفع الأقساط بالكامل.

وفيما يتعلق بالمدد الزمنية المتوقعة، بين جوهرة أن فض العروض سيتم قريباً للإعلان الذي يتم عرضه لشركات تجميع السيارات، وستصدر اللجنة القرار المتعلق باختيار السيارات وتحديدها وسيتم توزيعها وجميع الأمور المتعلقة بها على فروع المؤسسة وسيتم الإعلان من خلال الصحف الرسمية، إضافة إلى الإعلان عبر التلفزيون لتحقيق أكبر نسبة مشاركة.

هل يمكن الاكتتاب على سيارتين؟

أوضح جوهرة أنه لا بدّ من تحقيق مجموعة من الشروط بالنسبة للجريح المستفيد من القانون 45 لعام 2018، وله حق الاكتتاب، وخاصة من يعاني نسبة الإعاقة والعجز، وقد صدرت التعليمات التنفيذية ضمن هذا السياق عن مجلس الوزراء وفق القانون 40/86 لعام 1986، فإذا كان الجريح مستفيداً من هذا القانون، فلا يحق له شراء سيارة، لأن القانون الجديد شمل جرحى الحرب الذين شملهم القانون 40 لعام 1986، ولم يستفيدوا.

وبين جوهرة أن القوائم الاسمية بالمستحقين تصل إلى المؤسسة بالتواتر، ويتم تجميعها لحين صدور الإعلان المتعلق بعملية الاكتتاب، والمؤسسة ستفتح الاكتتاب لمدة شهر، يتم من خلالها أخذ هذه الشريحة بشكل كامل، وريثما تنتهي الأعمال المتعلقة بالمكتتبين يتم الإعلان بشكل لاحق عن اكتتاب آخر، وستتم عملية الاكتتاب خلال شهر نيسان الحالي، علما بأن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لا تحصل على أي عمولة لقاء الاكتتاب.

أسبقية التسجيل

في حال الاكتتاب الذي يتم بأكثر من فرع، أو حين ترد أسماء من أي فرع بالمحافظات بمعنى أن يأتي مكتتب من محافظة ويأتي آخر من محافظة أخرى مسجلان على السيارة نفسها، يؤكد جوهرة أنه بهذه الحالة تكون الأولوية للشخص الذي قدّم إشعاراً بـ 200 ألف ليرة سورية، ونعمل لأن نكون دقيقين لأكبر درجة ممكنة، بحيث لا يكون هناك أي خلل لعمل الفروع وعمل الإدارة العامة، والعمل مع الشركات، إضافة للعلاقة مع المصرف التجاري السوري، ومستعدون لحل أي إشكالية تحصل مع أي مكتتب، ولهذه الغاية رسمت المؤسسة مسارات عمل للآلية بشكل كامل، حيث يكون المكتتب على دراية كافية بمعرفة ما يمكن عمله ونقدم في المؤسسة أفضل خدمة تجاه جريح الوطن.

الطريقة

بينت رئيسة دائرة القروض في المصرف التجاري شيرين عزام لـ«الوطن» أن دور المصرف في حال رغبة العسكري المصاب التقدم إلى الاكتتاب، يتم التنسيق التام مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وتبدأ الخطوة الأولى عندما تقوم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بملء استمارة بأن المكتتب يرغب في الحصول على سيارة عن طريق المصرف التجاري على أقساط لمدة 6 سنوات، وبناء على هذه الاستمارة يتم إعطاؤه الموافقة الأولية، ومن ثم يعود إلى المؤسسة حتى يتم استكمال بقية الإجراءات من فراغ ودفتر ميكانيك ورهن.

وأوضحت عزام أنه عندما تنتهي هذه المرحلة يأتي المكتتب إلى المصرف، وحينها يقوم المصرف بتفعيل القرض ومنحه مذكرة تسليم، وبالتالي يقوم المصرف بتحويل القيمة النقدية للسيارة لمصلحة حساب المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.

وتؤكد عزام أنه يسبق هذا الإجراء الموافقة الطبية من مكتب الشهداء بأن المتقدم للاكتتاب تنطبق عليه أحكام القانون 45 للعام 2018، ونوهت بأن المصرف التجاري مستعد لإجراء كل التسهيلات اللازمة لمنح القروض وتسديدها، مبينةً أن جميع الضوابط والتعليمات لهذا القانون باتت جاهزة، ولم يبقَ سوى تعميمها على كل الفروع التابعة للمصرف التجاري.

وذكرت عزام أنه لم يتقدم أي مكتتب حتى الآن، ومن المقرر أن تكون مدة الاكتتاب شهر وحينه يتم استلام العروض والطلبات، وهذه العملية تتم بالتنسيق التام بين المصرف والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وفي حال تقدم أول جريح مكتتب تكون جميع برامجنا جاهزة، وأي فرع من فروعنا جاهز لاستقباله.

التنسيق بين المصرف والمؤسسة

أكدت عزام إجراء عدة اجتماعات بين مسؤولين من المصرف والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية حول هذا الموضوع، وقد تم الاتفاق من خلالها على أبرز الخطوات التي يتم التركيز عليها لحصول الجريح على قرض السيارة.

وأضافت «طابقنا بين تعليماتنا وتعليماتهم، والمصرف حضّر جميع التعليمات التنفيذية لهذا القانون، وأرسلها للمؤسسة لكي يتضح دورهم في خدمة جريح الوطن».

ورجحت عزام بأن الاكتتاب على السيارة سيبدأ في الفترة القريبة القادمة ومدته شهر في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ولهذا الغرض قام المصرف التجاري بتدريب كوادر وموظفين مختصين بالمصرف على كيفية منح القروض اللازمة والتعامل مع المكتتبين وما الواجب تجاه المكتتب وما الذي يجب فعله.

وفيما يتعلق بحجم القروض وطريقة تسديدها لفتت عزام إلى أن الأمر مرتبط بالأشخاص الذين يتقدمون للحصول على سيارة، وفي هذه الحالة يتم تحديد حجم القروض خلال ستة أشهر من تاريخ أول متقدم بأول طلب، وبالنسبة لتطبيقها يتم على 6 سنوات، وتضاف 6% نسبة فوائد لمدة 72 شهراً كحد أقصى، ويحق للمكتتب أن يأخذ لسنة أو سنتين حسب كفاية دخله، وبالتالي له حرية الاختيار بين السنة والستة سنوات، وحسب عزام فإن سقف السيارة لايتجاوز خمسة ملايين ليرة سورية .

وبينت أنه فيما يتعلق بالضمانات لدى المصرف التجاري ليست شخصية ولا حتى كفلاء، وإنما هي السيارة نفسها، وفي حال عدم كفاية المصاب للتسديد بإمكانه أن يدخل شريكاً بالقسط معه ليحصل على السيارة بشكل.

إجراءات النقل

في إطار إجراءات وزارة النقل، صرّح مدير النقل الطرقي محمود الأسعد لـ«الوطن» بأن دور الوزارة حين تأتي السيارة المكتتب عليها وكانت أوراقها مستوفية جميع الشروط تتم المباشرة بتسجيلها في مديرية النقل من دون أي عوائق، والوزارة أعفت المكتتب من جميع الرسوم وفق القانون 45 لعام 2018 بما فيها قيمة اللوحات وقيمة رخصة السير ولا يتم تقاضي أي مبلغ، والحكومة هي من تتحمل جميع التكاليف، وفي حال الاستلام المكتتب أي قرض من المصرف التجاري يتم إعفاؤه أيضاً من رسم القرض، وكتسجيل لدى المديرية لا يكلف المكتتب سوى يوم واحد وجميع فروعنا في المحافظات جاهزة لهذا الغرض.