بعد محادثاته مع رئيس غرفة الصناعة في دمشق وريفها … مراد: مصلحة لبنان الاقتصادية  تقتضي التعاون مع سورية

أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، أن الحرب التي تتعرض لها سورية هي بسبب مواقفها القومية الثابتة في دعم المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق وعدم تنازلها عن الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل.

وأشار مراد خلال مؤتمر صحفي أقيم في بيروت مع رئيس غرفة الصناعة في دمشق وريفها سامر الدبس لإطلاق معرض بردوكس 2019 بعنوان «سوا نعيدها أجمل مما كانت»، إلى الروابط الجغرافية والتاريخية بين سورية ولبنان، مبيناً أن سورية تشكل البوابة البرية والرئة الوحيدة للبنان باتجاه عمقه العربي وأن المصلحة الاقتصادية اللبنانية تقتضي التعاون معها، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة «سانا» للأنباء.

ودعا مراد البعض في لبنان إلى التوقف عن الخطابات المتشنجة التي تضر بمصلحة البلدين، مؤكداً في الوقت ذاته أن المصلحة العربية تقتضي من الجميع الوحدة في رفض الإملاءات والتواصل لمواجهة التحديات الماثلة.

من جهته، أكد أمين المجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، أن سورية حاربت الإرهاب نيابة عن لبنان وكل دول المشرق العربي ودفعت ثمناً غالياً، داعياً الحكومة اللبنانية لاتخاذ القرار المناسب في المؤسسات الرسمية بإعادة تفعيل العلاقات معها على كل الصعد.

وشدد خوري على ضرورة إقامة أفضل العلاقات بين لبنان وسورية وتنظيمها بموجب الاتفاقيات بين البلدين، مشيراً إلى أن هناك دورة حياة اقتصادية سياسية واجتماعية واحدة تربط البلدين.

بدوره أكد المدير العام لشركة «سيفن غيتس» طارق مساح، أن الهدف من المؤتمر الصحفي إطلاق معرض «برودكس» في عامه الثاني ليكون السلسلة الأولى لمعارض عدة في السنوات المقبلة غايتها إعادة إعمار ما تهدم خلال الأزمة في سورية.

كما أوضح المدير العام لشركة «فقيه غروب»، ربيع فقيه، أن سورية التي انتصرت بجيشها وشعبها ومؤسساتها وحلفائها تنهض الآن من جديد، مؤكداً أن الدولة السورية فتحت المجال للمستثمرين غير السوريين لدخول هذا المجال وأن معرض «برودكس» سيكون فرصة للتعاون المثمر بين الصناعيين في سورية ولبنان.

وحضر المؤتمر الصحفي أيضاً، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق ورئيسة لجنة سيدات أعمال سورية مروة الإيتوني، وممثلو السفارات والفعاليات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية في لبنان.