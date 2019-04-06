برجك اليوم – الأحد 07 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تعرف عملية بيع أو شراء أو تفكير بشؤون مالية أو مصدر آخر للدخل، فاليوم للمال فأنت مشغول بأوضاع مالية، وقد تتضايق من مهلة تفرض عليك لتأجيل مال أو دفع.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار هذا يوم للخيارات والإيجابيات فأنت مشع وتستقطب الأشخاص حولك كالمغناطيس ومعنوياتك مرتفعة، وهذا يشكل لك حافزاً جيداً لكل جديد أو للإنجاز في العمل.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تسمع اليوم خبراً يزعجك أو يعطيك إحساساً بضياع جهودك التي بذلتها، فكن سرياً وتعلم اليوم كيف تحافظ على أسرارك لنفسك وألا تبوح بمشاريعك لأحد لا تثق به.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تتعرف إلى أصدقاء جدد أو غرباء يأتون من الخارج وقد تلتقيهم في سفر محتمل، فأنت تشارك الأصدقاء والمحبين بنشاطات اجتماعية أو فكرية وربما تقبل دعوة تسعدك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تعيش وقتاً صعباً إذا كنت تتوقع من نفسك ما لا تقدر عليه أو كنت من محبي الكمال، فخفف من التحديات واقبل بعض التنازلات إذا كنت مضطراً من دون اللجوء إلى العناد والمكابرة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت تأسر الآخرين بإقناعك لهم بما تريد فحاول الدخول في حوارات لتحسين أمورك، فاستفد من أي دقيقة من دون أن تضيعها على الاتصالات غير المجدية ووفرها للتفكير.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول المحيط العائلي وأصدقاؤك يؤمنون بقدراتك ويقدمون لك التشجيع والدعم والنصائح، ويمنحونك المساعدات للتقدم بأمورك نحو الأفضل، وألا تنسى أن التشجيع دائماً يسعدك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني العراقيل تعود للظهور، وقد تقرر هذا اليوم تأجيل بعض المشاريع فانتبه للعمل، لأن نقاشاتك الحادة وقراراتك غير المحسوبة قد تخسرك أصدقاء أو حلفاء فكن أقل حساسية.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تضايقك الرغبة في التحكم بنفسك وإحساسك الدائم أن لا أحد يؤدي عملك مثلك، وأنك تعمل كالآلة من دون راحة، وقد ينتابك الشعور بالقهر لأنك تلبي حاجات الآخرين قبل حاجاتك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أكمل مشاوراتك ولقاءاتك فأنت تزرع والحصاد آتٍ وحظوظك مساعدة لجديد جو خاص يسعدك، فأنت ترضي جميع الأطراف والأمل يرافقك والأجواء مشجعة وتسعد لأفراح شخصية.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط مشكلات علنية قد تشعرك بالتوتر وكأنك غير قادر على استيعاب ما يجري حولك، فلا تكن مزاجياً أو جارحاً في صراحتك وانتبه مراراً من أي تصعيد منفعل.