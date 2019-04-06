10 بالمئة من الأطباء الشرعيين لديهم تجاوزات … حجو: قريباً الطب الشرعي أول مؤسسة صفر فساد

كشف رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو أنه تم فحص نحو 60 ألف شهيد و100 ألف جريح خلال الأزمة في المناطق التي استعادت الدولة السيطرة عليها خلال الأزمة معظمهم من المدنيين، موضحاً أنه عند اكتشاف مقابر جماعية يتم فحص الجميع قبل فرزهم بعد معرفة صفاتهم وحالتهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أعلن حجو عن خطة لإنهاء الفساد في الطب الشرعي خلال هذا الشهر ليصبح صفراً وبالتـالي تكــون أول مؤسســة خالية من هذا الموضوع، كاشفاً أن 10 بالمئة من الأطباء الشرعيين لديهم تجاوزات وسيتم حل ذلك.

وأكد حجو أنه سيتم إصدار الدليل الخاص بالأطباء الشرعيين قريباً ليلتزم به الجميع والذي يشكل آلية ضبط عملهم بشكل دقيق إضافة إلى واجبات وحقوق الطبيب وعلاقته مع القضاء والمواطن، ضارباً مثلا أنه سيتم تحديد الحالات التي يحق للطبيب منح المصاب أو المعتدى عليه معاينة ثانية باعتبار أنه مجرد منح ذلك فهذا يعتبر قراراً بحبس المعتدي حتى تصدر النتيجة وهذا ما يسمى بالتقرير المفتوح.

وكشف حجو أن الهيئة ستصدر خلال الشهر الحالي الجدول الخاص بنسب العجز ليكون موحداً في المحافظات مع ترك هامش للطبيب لا يتجاوز 5 بالمئة وفي الحالات التي من الممكن أن يكون عليها خلاف مثل الكسر، مشيراً إلى أنه سيكون له علاقة بالتعويضات رغم أن القضاء هو الذي يحددها بعد تحديد نسبة العجز من الطبيب الشرعي.