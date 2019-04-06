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إزالة مخالفات البرامكة والجامعة بدمشق.. والبقية تأتي

| الوطن

الأحد, 07-04-2019

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة دمشق مازن دباس عن البدء بحملة لإزالة التعديات على الأملاك العامة في المدينة والتي أدت إلى تشويه منظرها العام.
وبدأت أمس الأول حملة المحافظة لإزالة مخالفات الأكشاك وكانت البداية في منطقة البرامكة تحت جسر الرئيس ثم محيط جامعة دمشق ومقابل وكالة سانا وأنها مستمرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد دباس أن هذه الحملة ليست مفاجئة لأصحاب المخالفات لأن المحافظة كانت وجهت لجميع المخالفين في المدينة إنذارات منذ شهرين لإزالة هذه التجاوزات والالتزام بالمساحات المرخصة، مضيفاً: للأسف لم يستجب أصحابها لكل الإنذارات التي وجهتها المحافظة علماً أنها تؤدي إلى ضرر على مستخدمي الطريق.

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