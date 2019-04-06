إزالة مخالفات البرامكة والجامعة بدمشق.. والبقية تأتي

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة دمشق مازن دباس عن البدء بحملة لإزالة التعديات على الأملاك العامة في المدينة والتي أدت إلى تشويه منظرها العام.

وبدأت أمس الأول حملة المحافظة لإزالة مخالفات الأكشاك وكانت البداية في منطقة البرامكة تحت جسر الرئيس ثم محيط جامعة دمشق ومقابل وكالة سانا وأنها مستمرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد دباس أن هذه الحملة ليست مفاجئة لأصحاب المخالفات لأن المحافظة كانت وجهت لجميع المخالفين في المدينة إنذارات منذ شهرين لإزالة هذه التجاوزات والالتزام بالمساحات المرخصة، مضيفاً: للأسف لم يستجب أصحابها لكل الإنذارات التي وجهتها المحافظة علماً أنها تؤدي إلى ضرر على مستخدمي الطريق.