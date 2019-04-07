عناكب حية داخل صناديق البسكويت

أصيب مسؤولو الجمارك الفلبينية بالدهشة عندما فتحوا صناديق بسكويت ودقيق شوفان ملفوفة كهدايا، شحنت من بولندا، ليجدوا داخلها مئات من العناكب الحية.

وذكرت وكالة «الأسوشيتد برس» أن موظفي مكتب الجمارك ضبطوا 757 عنكبوتاً في مركز لتبادل البريد بالقرب من مطار مانيلا الدولي واعتقلوا في وقت لاحق فلبينياً حاول المطالبة بالعناكب الطويلة الأرجل السامة.

وتحظر قوانين الحياة البرية الفلبينية الاتجار في جمع وامتلاك هذه العناكب، التي تشتهر بين مربي الحيوانات الأليفة.

وعلى الرغم من التهديدات بفرض غرامات كبيرة وبالسجن، فقد ضبطت السلطات في مانيلا المئات من الحيوانات البرية منذ العام الماضي، من بينها نوع من الزواحف يسمى التنين الملتحي.