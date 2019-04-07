اليوم.. افتتاح «مهرجان دمشق الثقافي»

برعاية رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، تفتتح وزارة الثقافة في السادسة من مساء اليوم «مهرجان دمشق الثقافي» على مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون.

ويتضمن حفل الافتتاح «معرض فنانات من سورية» ومعرض«لقى أثرية دمشقية» ومعرض «خريجي معاهد ثقاقة دمشق».

كما سيتم تكريم الإعلامية هيام حموي والفنانين التشكيليين خليل عكاري وعز الدين همت وناثر حسني والخزافة إيميلي فرح والموسيقي عدنان جارور والممثلين محمد الشماط ووفاء موصللي ومها المصري.

ويستمر المهرجان حتى 15 من الشهر الجاري بمجموعة من النشاطات والمحاضرات والندوات الثقافية والتوعوية بمشاركة سورية وعربية، ومعارض للكتب وملتقى للفن التشكيلي.

ويتضمن أيضاً عروضاً سينمائية ومسرحية وأمسيات تراثية وفنية وشعرية يشارك فيها عدد من مثقفي وشعراء وفناني دمشق، وإطلاق عدة مشاريع للأطفال مع الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء وللأطفال ذوي الإعاقة، والتشجيع على القراءة.