شباب الحرية إلى الدوري الممتاز

وأخيراً فك الحرية عقدة فريق الجزيرة في ختام مباريات المجموعة الأولى للتجمع النهائي المؤهل للدوري الممتاز التي أسدل الستار عليها عصر أمــس بفــوز مشهود وغــال للعربــاوي وبهدف وحيد سجله لاعبه عبد اللـه حمصي جبريني في الدقيقة 26 من المباراة وهذا الهدف كان كافياً للفريق الحلبي للتأهل السعيد للدوري الممتاز تحت قيادة مدربه مصطفى حمصي الذي قاد فريقه بنجاح بعد أن سجل معه في تجمع حمص ثلاثة انتصارات متتالية كان أولها على عمال حماة بهدفين لهدف وعلى التضامن بثلاثة أهداف نظيفة وعلى الجزيرة بهدف نظيف وكسب كامل النقاط رغم أن منافسه الجزيرة كان يكفيه التعادل في المباراة لكن الحظ خذله رغم كل التفاؤل الذي أبداه مدربه وحيد همو قبل مباراة الحسم الأخيرة أمس في ملعب حمص.