رياضة

شباب الحرية إلى الدوري الممتاز

| الوطن

الإثنين, 08-04-2019

وأخيراً فك الحرية عقدة فريق الجزيرة في ختام مباريات المجموعة الأولى للتجمع النهائي المؤهل للدوري الممتاز التي أسدل الستار عليها عصر أمــس بفــوز مشهود وغــال للعربــاوي وبهدف وحيد سجله لاعبه عبد اللـه حمصي جبريني في الدقيقة 26 من المباراة وهذا الهدف كان كافياً للفريق الحلبي للتأهل السعيد للدوري الممتاز تحت قيادة مدربه مصطفى حمصي الذي قاد فريقه بنجاح بعد أن سجل معه في تجمع حمص ثلاثة انتصارات متتالية كان أولها على عمال حماة بهدفين لهدف وعلى التضامن بثلاثة أهداف نظيفة وعلى الجزيرة بهدف نظيف وكسب كامل النقاط رغم أن منافسه الجزيرة كان يكفيه التعادل في المباراة لكن الحظ خذله رغم كل التفاؤل الذي أبداه مدربه وحيد همو قبل مباراة الحسم الأخيرة أمس في ملعب حمص.

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