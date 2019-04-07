رياضة

سيدات حماة يتوجن ببطولة الجمهورية للملاكمة

| حماة - عمار شربعي

الإثنين, 08-04-2019

اختتمت يوم أمس الأول منافسات بطولة الجمهورية للملاكمة (فئة السيدات) التي استضافتها مدينة حماة على مدار ثلاثة أيام وقد أفرزت منافسات البطولة حصول منتخب سيدات حماة على المركز الأول بالترتيب العام تلاه منتخبات اللاذقية ثم دمشق ثم الشرطة المركزي وشارك بالبطولة 8 فرق وهم إضافة لأصحاب المراكز الأربعة: حلب ـ طرطوس ـ الحسكة ـ السويداء.
شاركت بالبطولة 78 لاعبة وجاءت نتائج لاعبات حماة على النحو التالي:
– روز اليوسف 48 ك. المركز الأول.
– سارة أحمد 54 ك المركز الأول.
– بشرى عثمان 57 ك المركز الأول.
– إنجل ماعور 64 ك المركز الأول.
– نجوى سلمان 80+ ك المركز الأول.
– زينة مريم 64 ك المركز الثاني.
– كريمة ديوب 75 ك المركز الثاني.
– غدير أبو اللبن 80 ك المركز الثاني.
وقد أكد مدرب منتخب حماة البطل العالمي أحمد وتار أن البطولة حققت تقدماً واضحاً للعبة الملاكمة على مستوى فئة السيدات وأن البطولات القادمة قد تتطور اللعبة بشكل أفضل وقد أثنى الوتار على كل من ساهم بنجاح البطولة.

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