من وحي الدوري

بدءاً من يوم الجمعة الماضي.. فإن مرحلة إياب دورينا الكروي الملقب بالاحترافي قد قاربت على الانتهاء بعد سبعة لقاءات أسبوعية قادمة ومتتالية.. ويتنافس على بلوغ القمة حالياً كلا من أندية تشرين والوحدة والجيش والاتحاد.. بينما ستحدد المواجهة بين ناديي المجد وجبلة في الأسبوع الرابع والعشرين لدوري هذا العام مصير هبوط أحدهما بعد أن بلغ نادي الحرفيين مرحلة هبوطه حالياً ومن الآن..

ولعلي من خلال متابعتي لعدد من لقاءات دورينا الكروي هذا العام وحتى قبله.. فإني ما زلت أطالب وأتمنى أن تستمر المنافسة في اللقاءات القادمة والمتبقية لدورينا هذا العام سواء من حيث بلوغ القمة أو عدم الهبوط من خلال الحرص على مبادئ التنافس الجدي الشريف واللعب النظيف العادل.. وذلك من خلال واجبات ومسؤوليات أربع متتالية.

أول هذه الواجبات والمسؤوليات ضرورة احترام مواد قانون اللعبة ولوائح المسابقة والانضباط، وهي أمور أساسية يجب وضعها في متناول ومعرفة كل ناد من أنديتنا المشاركة بالدوري بدءاً من اللاعبين وانتهاء بالمدربين والإداريين وحتى الجماهير, وهي أولاً وأخيراً مسألة تثقيف وتطوير نحن بأمس الحاجة إليها..

ثانيها.. ضرورة الحرص على احترام قرارات الطواقم التحكيمية للمباريات القادمة.. الأمر الذي يوفر لهم الجو الملائم لإصدار القرارات العادلة بعيداً عن كل الضغوط والمؤثرات وسلبيات الاتهام المرفوض.

ثالثها.. على كل إدارة من إدارات الأندية المشاركة في الأسابيع القادمة لدوري إياب هذا العام ضرورة احترام فريقهم الكروي بكل لاعبيه ومدربيه وإدارييه، وتوفير الأجواء المريحة لهم للتدريب والإعداد والمنافسة ومنحهم الفرصة لإثبات القدرة والكفاءة بعيداً عن أي قرار ارتجالي أو متسرع..

رابعها وآخرها.. ضرورة احترام الجماهير سواء كانت جماهير ناديك أو جماهير منافسيه، لأن احترام الجماهير من إدارات أنديتنا الكروية من الآن وحتى الختام وذلك من خلال تشكيل لجان خاصة تتولى توفير مبادئ الاحترام الأربعة السابقة الذكر.. لأن في تطبيقها الكثير من المعاني والمثل التي كنا وما زلنا نفتقر إليها حتى الآن..!