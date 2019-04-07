الكردغلي: حظوظنا قوية باللقبين

قال مساعد مدرب تشرين الكابتن هشام كردغلي إن حظوظ فريقه بالفوز بلقب الدوري ازدادت بعد مباريات المرحلة 20 التي خدمت نتائجها البحارة بشكل كبير وجعلته يبتعد بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الجيش والاتحاد وخمس نقاط عن الوحدة وإن الكرة في ملعبهم وهم أصحاب القرار ولا ينتظرون خدمة من أحد وما عليهم سوى اللعب بنفس الروح والأداء الذي ظهر عليه الفريق في المباراتين الأخيرتين أمام الكرامة في الكأس والطليعة في الدوري, وأكد أن الطليعة لعب بتنظيم وقوة أمامهم ولكن لاعبيه تفوقوا على أنفسهم وقدموا مباراة كبيرة وخاصة في الشوط الثاني واستحقوا في النهاية الفوز الذي أعطاهم ثقة كبيرة للمواجهات القادمة.

وعن كأس الجمهورية وحلم الفوز بلقبه للمرة الأولى قال: إن الطموحات هذا الموسم هي الفوز بلقبي الدوري والكأس والفوز في مباراة الذهاب على الكرامة في ربع النهائي كان مستحقاً ونتيجة هدفين نظيفين أعطتنا زاداً كبيراً للإياب، حيث سنواجه الطليعة أو الجيش.

وأكد الكردغلي أن تشرين استغل فترة توقف الدوري كأفضل ما يكون، حيث أعاد تأهيل اللاعبين فنياً وبدنياً وكانت فترة استشفاء رائعة للاعبين المصابين الذين ساهمت عودتهم برفع الروح المعنوية لزملائهم.

وشكر الكردغلي لجنة التسيير برئاسة المهندس مصطفى خباز التي تقدم كل شيء للنادي ليكون دائماً في المقدمة بكل الألعاب، كما شكر الجمهور الكبير الذي يستحق الحب والاحترام والدعم.