رياضة

الكردغلي: حظوظنا قوية باللقبين

| اللاذقية – محسن عمران

الإثنين, 08-04-2019

قال مساعد مدرب تشرين الكابتن هشام كردغلي إن حظوظ فريقه بالفوز بلقب الدوري ازدادت بعد مباريات المرحلة 20 التي خدمت نتائجها البحارة بشكل كبير وجعلته يبتعد بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه الجيش والاتحاد وخمس نقاط عن الوحدة وإن الكرة في ملعبهم وهم أصحاب القرار ولا ينتظرون خدمة من أحد وما عليهم سوى اللعب بنفس الروح والأداء الذي ظهر عليه الفريق في المباراتين الأخيرتين أمام الكرامة في الكأس والطليعة في الدوري, وأكد أن الطليعة لعب بتنظيم وقوة أمامهم ولكن لاعبيه تفوقوا على أنفسهم وقدموا مباراة كبيرة وخاصة في الشوط الثاني واستحقوا في النهاية الفوز الذي أعطاهم ثقة كبيرة للمواجهات القادمة.
وعن كأس الجمهورية وحلم الفوز بلقبه للمرة الأولى قال: إن الطموحات هذا الموسم هي الفوز بلقبي الدوري والكأس والفوز في مباراة الذهاب على الكرامة في ربع النهائي كان مستحقاً ونتيجة هدفين نظيفين أعطتنا زاداً كبيراً للإياب، حيث سنواجه الطليعة أو الجيش.
وأكد الكردغلي أن تشرين استغل فترة توقف الدوري كأفضل ما يكون، حيث أعاد تأهيل اللاعبين فنياً وبدنياً وكانت فترة استشفاء رائعة للاعبين المصابين الذين ساهمت عودتهم برفع الروح المعنوية لزملائهم.
وشكر الكردغلي لجنة التسيير برئاسة المهندس مصطفى خباز التي تقدم كل شيء للنادي ليكون دائماً في المقدمة بكل الألعاب، كما شكر الجمهور الكبير الذي يستحق الحب والاحترام والدعم.

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