خسارة ثقيلة للأهلي في شامبيونز إفريقيا

جرت يوم السبت مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وأسفرت عن مفاجأة مدوية ليس لأن زعيم القارة الأهلي المصري خسر بأرض صن داونز الجنوب إفريقي وإنما تمثلت المفاجأة بحجم النتيجة التي بلغت خمسة أهداف مقابل لا شيء، والشوط الأول 2/صفر، ما يجعل مهمة النادي الشقيق صعبة جداً في لقاء الرد.

في المباريات الأخرى تعادل سيمبا التنزاني مع مازمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية من دون أهداف، وبالنتيجة ذاتها تعادل حوريا الغيني مع الوداد الرياضي المغربي.

وفي المباراة الرابعة خسر القسطنطيني الجزائري أمام الترجي الرياضي التونسي بهدفين مقابل ثلاثة.

مباريات الإياب ستقام يومي السبت والأحد القادمين.