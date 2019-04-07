الأسرى الفلسطينيون يطلقون معركة «الكرامة الثانية» ويبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام … الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق بجرائم الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين، مشيرة إلى أن الاستيطان جريمة وفقاً للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية في بيان أمس نقلته وكالة «وفا» أنها تواصل عملها مع الجنائية الدولية بشأن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية عبر إعلانات متواصلة عن إقامة وحدات استيطانية جديدة تتركز بشكل أساسي شرق مدينة القدس المحتلة ومحيطها وتمتد إلى منطقة بيت لحم باتجاه الغرب بهدف تشكيل كتلة استيطانية واحدة تقوض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأشارت الخارجية إلى أن إعلان سلطات الاحتلال السبت عن إقامة 770 وحدة استيطانية جديدة غرب بيت لحم في الضفة الغربية يأتي لخدمة هذه المخططات.

ونددت الخارجية بصمت المجتمع الدولي تجاه عمليات التوسع الاستيطاني مطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 لعام 2016 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.

وفي سياق آخر أطلق الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي أمس معركة الكرامة الثانية وبدؤوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة بحقهم.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 30 أسيراً في معتقلات الاحتلال بدؤوا تحت شعار معركة الكرامة 2 إضراباً مفتوحاً عن الطعام والماء وسينضم عشرات الأسرى إليهم في يوم الأسير الفلسطيني في الـ17 من الشهر الجاري احتجاجاً على اعتداءات قوات الاحتلال وانتهاكاتها بحقهم.

وصعدت سلطات الاحتلال مؤخراً انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بأكثر من 6 آلاف أسير وخاصة في معتقل النقب حيث تصاعدت وتيرة اقتحام أقسامه وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة أكثر من 100 أسير فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق في ظل استمرار إجراءات الاحتلال التعسفية كالعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة والتعذيب النفسي والجسدي وسياسة الإهمال الطبي.

ومن جهة ثانية أصيب عشرات المعلمين والطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الخليل الأساسية جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأفاد مدير المدرسة «عدنان دعنا» لوكالة «وفا» بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من قنابل الغاز السام باتجاه ساحات المدرسة ما أدى إلى إصابة عشرات المعلمين والطلبة بحالات اختناق. واعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة «معا» أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات سعير ودورا في مدينة الخليل والزاوية في نابلس واعتقلت خمسة فلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

كما جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب ووسط قطاع غزة المحاصر والصيادين في البحر قبالة السودانية والواحة في شماله الغربي.

وذكرت وكالة «معا» أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس والبريج جنوب ووسط القطاع على حين استهدفت بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة السودانية والواحة في شماله الغربي دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وتعتدي قوات الاحتلال يومياً على أراضي الفلسطينيين في أطراف قطاع غزة المحاصر لحرمانهم من زراعتها كما تتعمد استهداف الصيادين في بحر غزة وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم مزاولة مهنة الصيد وحرمانهم مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.