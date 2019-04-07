عربي ودولي

نتنياهو: سأطبق «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية إذا فزت!

| الميادين

الإثنين, 08-04-2019

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي مقابلة متلفزة أنه سيطبّق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إذا فاز بولاية جديدة في الانتخابات المبكرة المقرّرة في 9 نيسان الحالي، مضيفاً: «إنني أعتزم توسيع السيادة الإسرائيلية»، حسب تعبيره.
من جهته، ردّ كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، معتبراً أن تصريح نتنياهو «ليس مفاجئاً».
وكتب عريقات على «تويتر» «إسرائيل ستواصل انتهاكها الفاضح للقانون الدولي طالما أن الأسرة الدولية تستمر في مكافأة إسرائيل بالإفلات من العقاب، وخصوصاً مع دعم إدارة ترامب».

مقالات ذات صلة

الإثنين, 08-04-2019

فرقاطات تجلي مجموعة من القوات الأميركية غرب طرابلس … «الوفاق»: الحل السياسي وحده كفيل بتجنيب سفك الدماء.. والمجلس الرئاسي يعلن «بركان الغضب»!

الإثنين, 08-04-2019

الأسرى الفلسطينيون يطلقون معركة «الكرامة الثانية» ويبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام … الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق بجرائم الاستيطان

الإثنين, 08-04-2019

أعدت مشروع قانون يعتبر الجيش الأميركي منظمة إرهابية … طهران تتوعد واشنطن إذا صنفت الحرس الثوري «منظمة إرهابية»

الأحد, 07-04-2019

مبعوث الأمم المتحدة: سنعقد المؤتمر الوطني الليبي في موعده … قوات حفتر تعلن السيطرة على مطار طرابلس وتفرض حظراً جوياً على غرب البلاد

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock