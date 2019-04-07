نتنياهو: سأطبق «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية إذا فزت!

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي مقابلة متلفزة أنه سيطبّق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إذا فاز بولاية جديدة في الانتخابات المبكرة المقرّرة في 9 نيسان الحالي، مضيفاً: «إنني أعتزم توسيع السيادة الإسرائيلية»، حسب تعبيره.

من جهته، ردّ كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، معتبراً أن تصريح نتنياهو «ليس مفاجئاً».

وكتب عريقات على «تويتر» «إسرائيل ستواصل انتهاكها الفاضح للقانون الدولي طالما أن الأسرة الدولية تستمر في مكافأة إسرائيل بالإفلات من العقاب، وخصوصاً مع دعم إدارة ترامب».