أعدت مشروع قانون يعتبر الجيش الأميركي منظمة إرهابية … طهران تتوعد واشنطن إذا صنفت الحرس الثوري «منظمة إرهابية»

في وقت قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن المسؤولين الأميركيين الراغبين في تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية يريدون «جر أميركا إلى مستنقع» بالنيابة عن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن نواب في البرلمان الإيراني عن إعداد مشروع قانون يعتبر الجيش الأميركي منظمة إرهابية، رداً على نية واشنطن وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وقال حسين نقوي حسيني عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) أمس خلال جلسة للبرلمان إنه تم إعداد مشروع قانون يعتبر القوات العسكرية الأميركية والقواعد الأميركية في المنطقة أنها إرهابية.

وأضاف حسيني: إنه سيجري التصويت على هذا المشروع في حال أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.

بدوره هدد النائب علي رضا سليمي خلال كلمته في البرلمان باستهداف إيران للقواعد الأميركية في المنطقة في حال اتخذت واشنطن هذه الخطوة. هذا ونقلت وكالة أنباء «فارس» أمس عن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري قوله إن الجيش الأميركي لن ينعم بالهدوء في غرب آسيا بعد الآن إذا صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية.

ونسبت الوكالة إلى جعفري قوله «بهذه الحماقة لن ينعم الجيش وقوات الأمن الأميركية بعد الآن بالهدوء السائد اليوم في منطقة غرب آسيا».

كما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إن المسؤولين الأميركيين الراغبين في تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية يريدون «جر أميركا إلى مستنقع» بالنيابة عن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف ظريف عبر حسابه على «تويتر»: «أنصار نتنياهو الذين يسعون منذ وقت طويل إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يفهمون تماماً عواقب ذلك على القوات الأميركية في المنطقة، هم في الحقيقة يسعون إلى جر أميركا إلى مستنقع بالنيابة عنه».

بدوره أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حشمت اللـه فلاحت بيشه أن الولايات المتحدة هي من قامت بصناعة الإرهاب ودعمه لافتاً إلى أن محاولاتها إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للإرهاب تصب في خدمة هذه الظاهرة.

ولفت فلاحت بيشه مجدداً في تصريح لقناة العالم الإخبارية الإيرانية إلى أن الحرس الثوري الإيراني قام بدور فاعل في مكافحة الإرهاب في المنطقة في وقت قامت فيه القوات الأميركية بدعم عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي ونقلهم من العراق إلى سورية ومنها إلى مناطق أخرى، مؤكداً امتلاك إيران معلومات كاملة بهذا الصدد.

وكانت «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم الإعلان عن قرارها بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، اليوم الإثنين.

من جهة أخرى أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي المواقف غير الواقعية لمجموعة الدول الصناعية السبع، مشيراً إلى سلمية برنامج إيران الصاروخي الدفاعي والدور الذي تلعبه بلاده في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا.

وكان بيان مجموعة السبع وبضغط أميركي تطرق إلى ما سماه «القلق من برنامج إيران للصواريخ الباليستية وعمليات نقل الأسلحة غير المشروعة» على حد وصفه.

في غضون ذلك حذر قائد الثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي من استمرار خطر تنظيم «داعش» الإرهابي على المنطقة والعالم.

وقال الخامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والوفد المرافق له في طهران «يجب أخذ الحيطة لأن فلول تنظيم داعش الإرهابي سيبدؤون بجرائمهم مرة أخرى إذا لمسوا ضعفاً لدى الحكومة والشعب العراقي».