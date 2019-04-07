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برنامج عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس الأسد خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية … خميس: ضبط استهلاك وترشيد الطاقة في الوزارات

| الوطن

الإثنين, 08-04-2019

أقرّ مجلس الوزراء برنامج العمل والآلية التنفيذية لرؤى ومقترحات الوزارات حول تنفيذ توجيهات الرئيس بشار الأسد خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية في 17 شباط الماضي.
وخلال الجلسة الأسبوعية للمجلس أعلن رئيسه عماد خميس أنه تم إعداد وثيقة وآلية تنفيذية بالاقتراحات بعد مناقشتها والاتفاق على رؤية معينة ضمن صلاحيات الفريق الحكومي لتذليل الأعباء والصعوبات التي تواجه العمل الحكومي في تأمين احتياجات المواطنين.
وفي الشأن الخدمي لفت خميس إلى الجهود المكثفة لإعادة استقرار قطاع الطاقة بعدما سببت ظروف الحرب على سورية والعقوبات والحصار الجائر محدودية في واردات الوقود، مشدداً على ضرورة ضبط استهلاك الطاقة بمختلف الوزارات وترشيده على اعتبار أن هذا الملف مسؤولية جميع الجهات الحكومية.
كما أكد خميس ضرورة أن يقوم أعضاء الحكومة بإطلاع المواطنين على عمل الوزارات والتحديات التي تواجهها لتوضيح ما يحدث في أروقة العمل الحكومي في مختلف المجالات التنموية والخدمية وغيرها.
وخلال الجلسة تم اعتماد الصيغة النهائية للدليل النموذجي لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، فأكد خميس أن مشروع الإصلاح الإداري سينفذ على مراحل ويحتاج إلى جهود ومتابعة، مضيفاً: نطمح أن يكون الأفضل، ولافتاً إلى أن النواة المستقبلية لإظهار فاعلية هذا المشروع هي مديريات التنمية الإدارية.

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