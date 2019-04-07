خسارة 70 بالمئة من النحل وعسل الأرصفة مغشوش

كشف رئيس اتحاد النحالين العرب في سورية إياد دعبول عن خسارة ما يقارب 70 بالمئة من الثروة النحلية خلال الحرب على البلاد لعدم تمكن النحالين من نقل النحل إلى المناطق الآمنة، مؤكداً أن الإنتاج تراجع بشكل كبير جداً إلى 500 طن من العسل في العام الماضي بعدما بلغ أكثر من 3200 طن في 2010.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار دعبول إلى وجود مشكلة حقيقية يعاني منها النحالون وهي وجود عسل صناعي تنتجه بعض المعامل في ريف دمشق والمحافظات الأخرى رخيص الثمن يروج له أشخاص على الأرصفة والطرقات على أنه طبيعي توزعه المنظمات الدولية كنوع من المساعدات.

وأضاف دعبول: هذا الكلام عار عن الصحة لأنه لا يوجد أي جهة دولية ولا محلية توزع العسل وكل ما يطرح تحت هذا العنوان عبارة عن مركب صناعي.

وأكد دعبول أن الاتحاد وبالتعاون مع بعض المنظمات الدولية استطاع توزيع 15 ألف طرد من النحل إضافة إلى 15 ألف خلية خشبية وجميع مستلزمات تربية النحل على عدد كبير من النحالين الذين تضرروا خلال الحرب.