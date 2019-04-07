الأولى

خسارة 70 بالمئة من النحل وعسل الأرصفة مغشوش

| محمود الصالح

الإثنين, 08-04-2019

كشف رئيس اتحاد النحالين العرب في سورية إياد دعبول عن خسارة ما يقارب 70 بالمئة من الثروة النحلية خلال الحرب على البلاد لعدم تمكن النحالين من نقل النحل إلى المناطق الآمنة، مؤكداً أن الإنتاج تراجع بشكل كبير جداً إلى 500 طن من العسل في العام الماضي بعدما بلغ أكثر من 3200 طن في 2010.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار دعبول إلى وجود مشكلة حقيقية يعاني منها النحالون وهي وجود عسل صناعي تنتجه بعض المعامل في ريف دمشق والمحافظات الأخرى رخيص الثمن يروج له أشخاص على الأرصفة والطرقات على أنه طبيعي توزعه المنظمات الدولية كنوع من المساعدات.
وأضاف دعبول: هذا الكلام عار عن الصحة لأنه لا يوجد أي جهة دولية ولا محلية توزع العسل وكل ما يطرح تحت هذا العنوان عبارة عن مركب صناعي.
وأكد دعبول أن الاتحاد وبالتعاون مع بعض المنظمات الدولية استطاع توزيع 15 ألف طرد من النحل إضافة إلى 15 ألف خلية خشبية وجميع مستلزمات تربية النحل على عدد كبير من النحالين الذين تضرروا خلال الحرب.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 08-04-2019

الدول الأوروبية ترفض استقبال «دواعشها» و«الهول» لمزيد من التدهور … ريف دير الزور يتظاهر بوجه «قسد»: ارحلوا

الإثنين, 08-04-2019

قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق

الإثنين, 08-04-2019

اجتماع ثلاثي روسي أردني أميركي حول «الركبان» قبل نهاية الشهر … لافروف: الأفضل التخلص من الاحتلال الأميركي في «التنف»

الإثنين, 08-04-2019

برنامج عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس الأسد خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية … خميس: ضبط استهلاك وترشيد الطاقة في الوزارات

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock