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بسبب الدروس الخصوصية! … الخطيب: 4 أعضاء هيئة في جامعة البعث إلى مجلس التأديب

| فادي بك الشريف

الإثنين, 08-04-2019

كشف رئيس جامعة البعث عبد الباسط الخطيب أنه تمت إحالة 4 أساتذة معينين كأعضاء هيئة فنية في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية إلى مجلس التأديب لقيامهم بإعطاء الطلاب دروساً خصوصية خارج الجامعة بعدما تمت إحالتهم إلى الرقابة الداخلية والتحقيق معهم أصولاً. وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الخطيب أنه ثبت إعطاء الأساتذة للدروس الخصوصية مع استغلال وجودهم في الكلية والمخبر والمقررات العلمية ذلك بالإعلان عن دورات ودروس والتعامل مع البعض من خارج الجامعة.
وأضاف الخطيب: من ضمن الشكاوى الواردة بأن سبب لجوء بعض الأساتذة إلى تصعيب الأسئلة دفع الطالب لإجراء دورة تخصصية في المقرر نفسه، مبيناً أنه يتم التدقيق حالياً في هذا الأمر.
وأكد الخطيب أن القرار يأتي بالتزامن مع تحقيقات وتدقيق جارٍ حالياً من رئاسة الجامعة في كلية التربية وذلك على خلفية التلاعب بنتائج أحد المقررات الامتحانية، مشيراً إلى أن الموضوع يعالج حالياً وقيد التحقيق بكل تفاصيله بهدف ضبط أي حالات خلل في أي كلية مع ضمان حقوق الطلاب، ومؤكداً وجود 516 عضو هيئة فنية بالجامعة.

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