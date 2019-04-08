سورية

بوغدانوف: تشكيل «الدستورية» على وشك الانتهاء

| وكالات

الثلاثاء, 09-04-2019

أعلنت روسيا، أمس، أن العمل على تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي على وشك الانتهاء، وذلك بالترافق مع انطلاق فعاليات معرض الأعمال الروسي العربي «أرابيا إكسبو 2019» بمشاركة سورية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للصحفيين على هامش جلسة مجلس الأعمال الروسي العربي: إن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية على وشك الانتهاء، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك اتفاقات معينة قبل الجولة المقبلة من محادثات أستانا في أواخر نيسان الجاري، وذلك بحسب قناة «المنار» اللبنانية.
وأضاف: «العمل (على تشكيل اللجنة الدستورية) جار. سيتم مناقشته هناك أيضاً (في محادثات أستانا)، ربما قد تكون هناك بعض اتفاقات قبل ذلك، حيث أن اليوم هنا اجتماع مهم». وسبق أن أعلنت الخارجية الكازاخية، أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سورية من المقرر عقدها، يومي 25 و26 نيسان الجاري، في نور سلطان (أستانا سابقاً)». يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني السوري – السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية، في كانون الثاني عام 2018، اتخذ قراراً بشأن تشكيل لجنة دستورية لمناقشة الدستور السوري الحالي.
وفي وقت سابق من يوم أمس، انطلقت فعاليات معرض الأعمال الروسي العربي «أرابيا إكسبو 2019» في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة سورية، بالترافق مع انعقاد الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال العربي الروسي في قاعة المعارض المركزية بموسكو.

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