خروج نحو 2500 مدني من المخيم

خرج نحو 2500 مدني منذ أسبوعين ونيف من «مخيم الركبان» الواقع بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية، ووصل جميعهم إلى مركز الإقامة المؤقت في حي دير بعلبة بحمص، حيث سيمكثون لأيام قليلة ليتم بعدها نقلهم إلى قراهم ومناطقهم.

وأفادت مصادر خاصة بـ«الوطن»، أن المدنيين الذين خرجوا أمس الأول من مخيم الركبان الواقع في أقصى ريف حمص الشرقي عبر معبر جليغم، وصلوا جميعاً بخير إلى مركز الإقامة المؤقت في حي دير بعلبة بحمص، لافتة إلى أنهم سيمكثون بالمركز لأيام قليلة ستقدم لهم خلالها المساعدات الإنسانية والطبية وكل ما يلزم ليتم بعدها نقلهم إلى قراهم ومناطقهم.

وأوضحت المصادر، أن عدد المدنيين الذين خرجوا من «الركبان» وصل إلى نحو 2500 شخص خلال الدفعات الثلاثة الأخيرة، وذلك منذ أسبوعين ونيف وحتى الآن، مبينةً أن الدفعة الأولى ضمت نحو 350 والدفعة الثانية 1700 شخص والدفعة الثالثة التي خرجت أمس الأول ضمت نحو 450 شخصاً، لافتةً إلى أن عدداً من العائلات كانت قد خرجت أيضاً بشكل إفرادي خلال الشهر الماضي وبلغ عدد أفراد تلك العائلات نحو 150 شخصاً.

وتوقعت المصادر، أن تستمر عملية خروج المدنيين المحتجزين بالمخيم في أوقات مختلفة، إلا أنه لا يوجد برنامج زمني واضح لذلك، مشيرة إلى أن الدولة السورية ستعمل على إخراج ما يمكن إخراجه من المدنيين في كل وقت إلى أن يتم الوصول إلى الهدف النهائي بإخراج جميع المدنيين وتفكيك المخيم وإنهاء معاناة المدنيين المحتجزين بداخله.

في الأثناء، أعلن الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية، علي الزعتري، في بيان أن قافلة مساعدات إنسانية ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مخيم الركبان.