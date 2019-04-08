برجك اليوم – الثلاثاء 09 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان يحمل لك اليوم سعادة على صعيد العاطفة، وقد يكون اتصالاً من شخص فقدته أو لقاء جيداً يحمل لك السعادة والسرور على صعيد العمل أو العاطفة أو المال.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار لا تفكر أن ترتجل في موقف أو قرار أو عملية تجارية، تمهل وانتبه إلى أمورك المالية فربما تفكر بطلب سلفة أو تمويل أو تستعيد حقاً أو ديناً، فطلباتك تستجاب بسهولة ويسر.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تفكر اليوم بإنجازاتك فالتجارب التي مرت عليك في الأسبوع الماضي قاسية وحدسك اليوم كبير فحاول أن تتبعه، واعترف بأخطائك وأعتذر ممن تحب ولا تعاتب.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز يوم جيد للتواصل والتفاهم والتنقلات وللأخبار الحلوة إذ يرافق التفاؤل خطواتك، وقد تتعرف إلى شخص جديد أو تلتقي بصديق قديم يحمل لك خبراً عملياً تحاوره وتهتم به.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب فكرك متيقظ وينتصر على الانفعال، وحسك العملي يجعلك تخرج من الأوضاع المعقدة والأزمات لتجد طريقك بحرية ولتسمع كلمات من المجاملة ترضيك وتسعدك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول حاول أن تحافظ على الانسجام حولك بعيداً عن تصعيد الخلافات ولو أحسست للحظات أن رغبتك غير محققة أو بعيدة المنال وأن الأمور من حولك لا تتجاوب مع تطلعاتك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تظهر لأصدقائك بثوب القائد والمتفائل والدبلوماسي والمتمالك لأعصابه وهدوئه، فمن حولك يحترمونك ويدعمون آراءك ويؤيدون مواقفك وتبادر للنقاش أو الحوار.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت تمد يد المحبة إلى من يحبك، وستجد أن الأمور ستكون أفضل بتعاون المحيط، فحولك المساعدات التي يجب أن تستفيد منها لأنها ستحسن علاقاتك مع من تحب.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت تؤجل قراراً مهماً لأنك تستشير من حولك، فلا تتأخر في القرار ونظم مواعيدك وضع هدفاً أمام عينيك وابذل قصارى جهدك لتصل إليه، فاليوم متعب لذلك احذر النزاعات.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني كن صبوراً ولا تعتمد على الأصدقاء ومساعدتهم بل اعتمد على جهودك المنفردة والمنظمة، وحدد هدفك هذا اليوم ولا تبعثر نشاطاتك وناقش الجديد قبل أن تبذل جهوداً في غير مكانها.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تشرح وجهة نظرك وتنجح في إقناع الآخرين بها وخاصة إذا كنت موهوباً في مجال من المجالات، وتبادر بلطف تجاه الآخرين وتستغل موهبتك بالكلام لتفصح عن مشاعرك بحرية وسعادة.