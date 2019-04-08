كشف عن كتيبة بريطانية جندت 400 إرهابي … محمد: الخروج من «الركبان» بات شبه يومي

أكد مستشار هيئة المصالحة الوطنية وعضو «لجنة التنسيق السورية الروسية المشتركة» لعودة المهجرين والنازحين، أحمد منير محمد، استمرار عمليات خروج محتجزي «مخيم الركبان»، بصورة شبه يومية، وكشف عن تواصل مستمر بين الحكومة السورية وفعاليات اجتماعية داخل المخيم، لتنسيق خروج دفعات من المحتجزين.

وفي تصريح لـ«الوطن»، نوه محمد إلى رغبة الأغلبية العظمى من سكان المخيم بالخروج والعودة إلى مناطقهم وقراهم، مشيراً إلى أن التواصل مع الأهالي والفعاليات أسهم بتشجيع قاطني المخيم، للضغط على المجموعات الإرهابية المتحكمة بهم، للخروج إلى مناطق سيطرة الدولة، حيث كان لهيئة المصالحة دور أساسي بذلك.

وبين محمد، أن الغاية من دعوة الطرف الأميركي لحضور اجتماعات التنسيق الأخيرة لتفكيك المخيم، هو محاولة كشف الدور الذي تقوم به واشنطن، وكشف زيف ادعاءاتها، مشيراً إلى «وجود كتيبة بريطانية في منطقة «التنف» التي تحتلها القوات الأميركية، تعمل على تجنيد عدد من الإرهابيين، حيث تم تجنيد أكثر من 400 شخص، وتزويدهم برواتب، وهذا الأمر بدأ منذ نحو أربعة أشهر، وعلى ما يبدو فإن الهدف من إنشاء هذه المجموعات الجديدة استخدامها في مناطق وغايات محددة تخدم المخططات الأميركية والتحالف الدولي».