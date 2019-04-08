العراق يتحضر لبناء منفذ «الوليد» مع سورية تمهيداً لافتتاحه

أعلن العراق أمس عن إعادة بناء معبر «الوليد» الحدودي العراقي المقابل لمعبر «التنف» من جهة سورية، لإعادة فتحه، بالتنسيق بين الحكومة السورية والحكومة المركزية العراقية، وذلك بعد تأكيدات أن حكومتي البلدين تعملان على إعادة فتح معبر البوكمال – القائم.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار العراقية، نعيم الكعود، بحسب وكالة «سبوتنيك»: إن اجتماعاً عقد بين مجلس محافظة الأنبار، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، لإعادة فتح منفذ «الوليد» الحدودي مع سورية.

وأشار إلى أن تكلفة إعادة بناء المنفذ تتراوح ما بين خمسة وستة مليارات دينار عراقي (نحو خمسة ملايين دولار)، مرجحاً أن تكون هناك زيارات لوفود متبادلة بين العراق وسورية، حول إعادة فتح المنافذ الحدودية، منها «الوليد»، ومن جهة القائم، غربي المحافظة أيضاً.