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تشمل بيع وشراء القطع الأجنبي … «المركزي» يحدد خدمات مكاتب المصارف في الحدود

| عبد الهادي شباط

الثلاثاء, 09-04-2019

أكد مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف بأنه تمت المباشرة بتنفيذ الخدمات المصرفية التي حددها المصرف المركزي في المكاتب المصرفية المحدثة في المنافذ الحدودية، مبيناً أن لدى المصرف التجاري مكتبين الأول في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان والآخر في نصيب مع الأردن.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح يوسف أن الكثير من الخدمات المقدمة في هذه المكاتب يستفيد منها العديد من الجهات العاملة في المنطقة منها الجمارك والهجرة والجوازات إضافة إلى المسافرين وخصوصاً لجهة تصريف العملات الأجنبية.
وحدد مجلس النقد والتسليف الخدمات المصرفية المقدمة ضمن المكاتب المصرفية المحدثة من المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي في المنافذ الحدودية السورية لتشمل بيع وشراء القطع الأجنبي «بنكنوت» وفقاً لأحكام أنظمة القطع والقرارات.
كما تم فتح حسابات مصرفية للقادمين عبر الحدود غايتها إيداع أو سحب الأوراق النقدية الأجنبية «بنكنوت» عند دخولهم أو خروجهم من سورية.

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