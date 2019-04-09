عاد للحياة من مدفنه بعد قتله ضرباً

أنقذت العناية الإلهية طفلاً في الثالثة من عمره، بعد تعرضه لضرب مبرح حتى فقدان الوعي من مسن قام بدفنه ظناً منه أنه فارق الحياة فعلاً.

وجاءت البداية عندما كان الطفل يلهو بدراجته أمام منزل رجل مسن في إحدى قرى محافظة الشرقية في مصر، حيث طلب منه الابتعاد، ثم تطور الأمر لضرب الطفل ضرباً مبرحاً بطريقة أفقدته الوعي، حيث ظن الرجل المسن أن الطفل قد مات فوضعه داخل حاوية صغيرة وقام بدفنه.

ولكن الصدفة والعناية الإلهية، أنقذت الطفل بعد أن أفاق وعاد إلى وعيه بعد فترة وحاول النهوض، حيث اكتشفت مجموعة من الأطفال أثناء لهوهم حركة التراب المدفون تحته، واستدعوا أهالي القرية الذين استطاعوا إنقاذ الطفل.