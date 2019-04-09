الصفحة الأخيرة

عاد للحياة من مدفنه بعد قتله ضرباً

| وكالات

الأربعاء, 10-04-2019

أنقذت العناية الإلهية طفلاً في الثالثة من عمره، بعد تعرضه لضرب مبرح حتى فقدان الوعي من مسن قام بدفنه ظناً منه أنه فارق الحياة فعلاً.
وجاءت البداية عندما كان الطفل يلهو بدراجته أمام منزل رجل مسن في إحدى قرى محافظة الشرقية في مصر، حيث طلب منه الابتعاد، ثم تطور الأمر لضرب الطفل ضرباً مبرحاً بطريقة أفقدته الوعي، حيث ظن الرجل المسن أن الطفل قد مات فوضعه داخل حاوية صغيرة وقام بدفنه.
ولكن الصدفة والعناية الإلهية، أنقذت الطفل بعد أن أفاق وعاد إلى وعيه بعد فترة وحاول النهوض، حيث اكتشفت مجموعة من الأطفال أثناء لهوهم حركة التراب المدفون تحته، واستدعوا أهالي القرية الذين استطاعوا إنقاذ الطفل.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 10-04-2019

سفارة نيودلهي تحتفل بيوم تأسيس المجلس الهندي للعلاقات الثقافية

الأربعاء, 10-04-2019

«عمر النص بين الدبلوماسية والأدب»

الأربعاء, 10-04-2019

تعيينات جديدة في وزارة الثقافة

الأربعاء, 10-04-2019

معرض تصوير لفتيات من ذوات الاحتياجات الخاصة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock