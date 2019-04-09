ختام بطولة النادي العربي التنشيطية الأولى تحت 16 سنة

توج فريقا العربي A أشبال والعربي B ناشئين ببطولة النادي العربي الأولى بعد فوزهما على نظرائهم العربي B والعربي A على التوالي وكانت فرق العربي A وB في كلتا الفئتين وفريقا القريا والعمال أشبال، والقريا والثعلة ناشئين، قد تأهلت لدور الأربعة.

الدور النهائي لمواليد 2005 -2006 على المركز الثالث فاز العمال على القريا 1/صفر، وفي المباراة النهائية فاز العربي A على العربي B 6/صفر. ولمواليد 2003 – 2004 فاز الثعلة على القريا 6/1 في مباراة المركز الثالث، وفي المباراة النهائية فاز العربيB على العربي A 3/صفر.

وفي نهاية البطولة جرى حفل تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.