رياضة

ختام بطولة النادي العربي التنشيطية الأولى تحت 16 سنة

السويداء- عبد السلام الجباعي

الأربعاء, 10-04-2019

توج فريقا العربي A أشبال والعربي B ناشئين ببطولة النادي العربي الأولى بعد فوزهما على نظرائهم العربي B والعربي A على التوالي وكانت فرق العربي A وB في كلتا الفئتين وفريقا القريا والعمال أشبال، والقريا والثعلة ناشئين، قد تأهلت لدور الأربعة.
الدور النهائي لمواليد 2005 -2006 على المركز الثالث فاز العمال على القريا 1/صفر، وفي المباراة النهائية فاز العربي A على العربي B 6/صفر. ولمواليد 2003 – 2004 فاز الثعلة على القريا 6/1 في مباراة المركز الثالث، وفي المباراة النهائية فاز العربيB على العربي A 3/صفر.
وفي نهاية البطولة جرى حفل تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

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