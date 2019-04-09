رياضة

مرهف دحبور: متفائل بمباراة حطين

| طرطوس- الوطن

الأربعاء, 10-04-2019

ظروف صعبة وقاسية مرت وتمر على كرة الساحل خلال الأيام القليلة الماضية حيث كنا شهود عيان في أحد التدريبات التي رفض اثنان من اللاعبين التدريب قبل أن يحصلا على مستحقاتهما المادية وحاولوا التبرير بوجود إصابة لدى كل منهما واجتمع الشمالي مع اللاعبين قبل التدريب وطلب منهم الالتزام والعطاء وكل الأمور ستحل في أقرب وقت فطلب الفريق اجتماعاً مع رئيس النادي وتم هذا الاجتماع وشرح رئيس النادي للاعبين الوضع المادي الصعب وقال سنحاول أن ندفع الرواتب قبل مباراة حطين أما الدفعة الأخيرة من مقدمات العقود فسندفعها عندما يتوفر المال ورغم هذه الظروف فإن الكابتن مرهف دحبور مساعد مدرب متفائل بمباراة حطين وقال لنا:
ظروفنا المادية والنفسية صعبة جداً وأمامنا لقاء مهم أمام فريق حطين المنتشي بنتيجة ايجابية أمام الوحدة بدمشق وثقتنــا باللاعبيـــن كبيرة بأن يتجاوزوا ظروفهــم الصعبة ويحققوا نتيجة ايجابية لأن الفريـــق الــذي أوقــف تشرين باللاذقيــة والوحدة والاتحاد بطرطوس قادر على إيقاف حطين في اللاذقية وحطين فريق قوي جداً وخاصة على أرضه وقد تحسن بالفترة السابقة أداء ونتيجة لكن بعون اللـه سنعود من اللاذقيـــة بنتيجة جيدة.

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