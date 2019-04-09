مرهف دحبور: متفائل بمباراة حطين

ظروف صعبة وقاسية مرت وتمر على كرة الساحل خلال الأيام القليلة الماضية حيث كنا شهود عيان في أحد التدريبات التي رفض اثنان من اللاعبين التدريب قبل أن يحصلا على مستحقاتهما المادية وحاولوا التبرير بوجود إصابة لدى كل منهما واجتمع الشمالي مع اللاعبين قبل التدريب وطلب منهم الالتزام والعطاء وكل الأمور ستحل في أقرب وقت فطلب الفريق اجتماعاً مع رئيس النادي وتم هذا الاجتماع وشرح رئيس النادي للاعبين الوضع المادي الصعب وقال سنحاول أن ندفع الرواتب قبل مباراة حطين أما الدفعة الأخيرة من مقدمات العقود فسندفعها عندما يتوفر المال ورغم هذه الظروف فإن الكابتن مرهف دحبور مساعد مدرب متفائل بمباراة حطين وقال لنا:

ظروفنا المادية والنفسية صعبة جداً وأمامنا لقاء مهم أمام فريق حطين المنتشي بنتيجة ايجابية أمام الوحدة بدمشق وثقتنــا باللاعبيـــن كبيرة بأن يتجاوزوا ظروفهــم الصعبة ويحققوا نتيجة ايجابية لأن الفريـــق الــذي أوقــف تشرين باللاذقيــة والوحدة والاتحاد بطرطوس قادر على إيقاف حطين في اللاذقية وحطين فريق قوي جداً وخاصة على أرضه وقد تحسن بالفترة السابقة أداء ونتيجة لكن بعون اللـه سنعود من اللاذقيـــة بنتيجة جيدة.