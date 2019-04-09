السبت يحسم دوري الشباب

قمة دوري الشباب تقام في اللاذقية بين تشرين والكرامة، تشرين يتقدم على الكرامة بفارق ثلاث نقاط ومن ثم نقاط المباراة مضاعفة وإن استطاع تحقيق الفوز نال البطولة بنسبة كبيرة، تشرين تنتظره مباراتان صعبتان للغاية مع الوحدة في دمشق ومع الاتحاد في حلب ومن ثم فإن الفوز باللقب بحاجة إلى جهود خاصة وارتفاع بالأداء والمستوى فالفرق الثلاثة ليست سهلة وخصوصاً الكرامة.

الكرامة الضيف يسير على الخطا ذاتها وسبق له الفوز على تشرين في حمص بهدفين، والحقيقة أن الفريقين هما من أفضل فرق الدوري هذا الموسم ويضمان في صفوفهما العديد من اللاعبين المتميزين والمواهب الواعدة ومن المتوقع أن ترتقي المباراة إلى مستوى الكبار، الكرامة سيستقبل الاتحاد على أرضه ويختتم الدوري بلقاء النواعير في حماة وكلا المباراتين غير محمودة العواقب.

الاتحاد يواجه على أرضه حطين ويسعى الاتحاد للمحافظة على مركزه الثالث الذي ينافسه عليه فريق الوحدة الذي سيحل ضيفاً على النواعير الصعب على أرضه.

الطليعة خامس الدوري يواجه الشرطة المنتشي بنتائجه المتميزة في الإياب في دمشق، المباراة صعبة على كلا الفريقين، لكن حرص الطليعة أكبر خوفاً من ضياع مركزه وذهابه إلى غيره من المطاردين كالنواعير والوثبة.

الوثبة نقاطه مضمونة مع الحرفيين الموقوف عن اللعب.

مناطق الخطر يشغلها فريقا الساحل وجبلة، فالساحل يستقبل على أرضه الجيش وجبلة يواجه المجد بين جماهيره، ويسعى جبلة إلى تفادي خطر الهبوط من هذه المباراة بينما يواجه الساحل مباراة صعبة للغاية مع الجيش، الساحل يتقدم على جبلة بفارق نقطة، وسيلعب بعدها مع الطليعة في حماة ويختتم بلقاء المجد في طرطوس، ويلعب جبلة مع الجيش في دمشق ويختتم الدوري باستقبال شباب الوحدة.

الأسبوع العاشر

في مباريات الأسبوع العاشر التي جرت مبارياته السبت الماضي فاز تشرين على الجيش 2/1 والكرامة على الوحدة 3/2 والاتحاد على المجد 3/1 والنواعير على الطليعة 1/صفر والوثبة على الساحل 3/صفر وتعادل حطين مع الشرطة 1/1 وفاز جبلة على الحرفيين قانوناً 3/صفر.

الترتيب

يتصدر فريق تشرين ترتيب الفرق برصيد 59 نقطة يليه الكرامة وله 56 نقطة وثالثاً الاتحاد وله 45 نقطة ثم الوحدة بـ42 نقطة وخامساً الطليعة بـ39 نقطة والنواعير وله 38 نقطة ثم الوثبة بـ36 نقطة وثامناً حطين وله 31 فالجيش والمجد ولكل منهما 26 نقطة والشرطة بـ24 نقطة فالساحل بـ13 نقطة وجبلة بـ12 نقطة وأخيراً الحرفيين بثلاث نقاط.