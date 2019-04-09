مؤمن ناجي.. يتذكر

بعد فقدانه الذاكرة لمدة ست ساعات جراء الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع فريقه الجيش في مباراته مع الوحدات الأردني في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

نقل نجم نادي الجيش المعار من فريق الشرطة مؤمن ناجي تطميناته إلى المحبين وجماهير فريقه بعودة ذاكرته إلى وضعها الطبيعي ولا يحتاج إلى دخوله لأي مشفى للعلاج مكتفياً ببعض الأدوية اللازمة، بعد أن أكد له معالج فريقه الدمشقي أن حالته لا تستدعي ذلك وهي طبيعية ولا تدعو للقلق أبداً.

ووفق تلك الحالة كان تصميم مؤمن ناجي على السفر مع فريقه إلى حلب واللعب معه في لقاء المستضيف الاتحاد الذي ابتسم له الحظ وفاز في المباراة وتلك الخسارة بررها ناجي لغياب أربعة لاعبين مؤثرين في فريقه كان أبرزهم سيد هدافي الدوري محمد الواكد إضافة إلى المدافعين حسين شعيب وحسام بوادقجي، وقد أقيمت المباراة في أجواء غير مثالية إطلاقاً وأرضية الملعب كانت سيئة للغاية ومع ذلك فإن الجيش لعب مباراة جيدة، ولم يكن يستحق الخسارة.

واعتبر نجم الجيش الشاب الذي احتفل في الأول من كانون الثاني الماضي بعيد ميلاده ودخوله عامه الـ23 أن فريقه مازال يملك حظوظاً وفيرة لنيل لقب بطولة الدوري وأيضاً بطولة الكأس، واثقا بقدرة الزعيم في مبارياته الست المتبقية له في إياب الدوري اعتبارا من مباراة الغد مع الكرامة.

وتمنى ناجي أخيراً لفريقه الأساسي الشرطة كل التوفيق في قادمات المباريات معتبرا أن تراجع الفريق على سلم الترتيب هذا الموسم ربما جاء لعدم التحضير بشكل جيد ولائق.

وللإشارة هنا وحسب ما رواه لنا ناجي عبر اتصال هاتفي خاص لـ«الوطن» من منزله بحي الصالحية بدمشق أنه على الرغم من عودة ذاكرته وتحسن أحواله إلا أن كل أحداث مباراة فريقه مع الوحدات الأردني الأخيرة ما زالت حتى الآن غائبة عن ذاكرته بالكامل، والشيء الوحيد الذي يتذكره هنا هو لحظة دخوله أرض الملعب ومخاطبته لرفاقه بفريق الجيش بضرورة بذل الجهود وتحقيق الفوز وبعدها بقيت ذاكرته غائبة حتى اللحظة التي دخل فيها إلى الفندق عقب انتهاء المباراة.