شؤون محلية

تم اقتراح موقع بديل للفرن الآلي بجوار المشفى العسكري

الأربعاء, 10-04-2019

إشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوطن» بالعدد رقم 3099 تاريخ 27/2/2019، بخصوص موضوع تعديل الصفة التنظيمية لموقع الفرن الآلي في حي الغمقة الغربية، نعلمكم بأنه:
بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء رقم 9112/1 تاريخ 18/7/2018 وموافقة وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 3638/ص-د-14/11 تاريخ 11/7/2018 وتأييدهم لمقترح مجلس مدينة طرطوس من حيث حاجة المنطقة تخطيطياً إلى مدرسة تعليم أساسي.
تم إعداد مذكرة عرض على مجلس مدينة طرطوس لاستكمال إجراءات تعديل الصفة التنظيمية للعقار 5682 منطقة طرطوس العقارية وفق مقترح مجلس المدينة وتم اقتراح موقع بديل للفرن الآلي في منطقة جوار المشفى العسكري بمساحة العقار نفسها القائم عليه الفرن حالياً مع تأمين مركز لبيع الخبز في حي الغمقة الغربية بمساحة تساوي 250 م2 تقريباً.
وعرضت المذكرة على مجلس المدينة وتمت الموافقة على المقترح وتتم متابعة الإجراءات أصولاً بناء على كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 1069/ص/م/و/4 تاريخ 11/3/2019 بخصوص «متابعة العمل في المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.

محافظ طرطوس
صفوان سلمان أبو سعدى

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