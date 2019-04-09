الحكم بسجن طبيب أطفال لمدة عام لتسببه بوفاة طفلة

كشف مصدر في القصر العدلي بحمص لـ«الوطن» عن إصدار رئيس محكمة بداية جزاء الرابعة بحمص القاضي عبد القادر عنتر قراراً يتضمن الحكم بحبس طبيب المدعى عليه (ت، ا) بحمص لمدة سنة واحدة وتغريمه بدفع تعويض مادي قدره 5 ملايين ليرة سورية وتعويض معنوي قدره مليون ليرة سورية لورثة الطفلة عليا طراد الحامد التي تسبب بموتها نتيجة لإهماله وتقصيره وارتكابه لخطأ طبي واضح لا يقع من طبيب يهتم ويعتني بعلمه وعمله ومرضاه.

وجاء في قرار الحكم أن جرم التسبب بالوفاة ناتج عن إهمال طبي (خطأ طبي) إذ كان على الطبيب أن يبذل في علاج الطفلة المرحومة جهوداً صادقة ويقظة ومتفقة مع الأصول الثابتة للعمل الطبي وهذا لم يحصل مع الطفلة الصغيرة عليا التي لم يتجاوز عمرها العامين، والتي لا تستطيع بطبيعة الحال أن تعبر عن شكواها بشكل مباشر، وكان على الطبيب المدعى عليه أن يتمتع بالمهارة الكافية والمفترضة فيه أصلاً لكون اختصاصه طبيب أطفال وتمكنه من تطبيب الطفلة المرحومة بشكل كان من الممكن أن يجنبها النتيجة المأساوية التي حصلت لها وإعطاءها فرصة للحياة.

مع العلم أن القضية تم الكشف عليها من قبل خبرة ثلاثية كانت قد أدانت الطبيب، وخبرة خماسية أدانت الطبيب المدعى عليه أيضاً.

و يذكر أن الطفلة المرحومة التي لم يتجاوز عمرها العامين قد فارقت الحياة منذ نحو 6 أشهر ونصف جراء خطأ طبي تسبب فيه الطبيب الم دعى عليه.

وأفادت معلومات من داخل القصر العدلي بحمص أن الطبيب المدعى عليه (ت، ا) مقام بحقه دعوة عامة بجرم تسبب بموت طفل آخر ابن لإحدى المحاميات، والدعوة مازالت منظورة أمام قاضي التحقيق التاسع بحمص.

من جانبه أكد رئيس نقابة الأطباء بحمص الدكتور بشار المصطفى لـ«الوطن» أن النقابة لم تتسلم أي قرار عن الحكم حتى تاريخه بحق الطبيب المدعى عليه المذكور، دون أن يدلي بأي تصريح آخر.