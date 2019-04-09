المبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن تأجيل إجراء الملتقى الوطني الجامع

وصف رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فاير السراج الهجوم بطائرة حربية تابعة للجيش الليبي على مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس بأنه «جريمة حرب»، مشيراً إلى أن الغارة تمّت من دون مراعاة لمدنية المطار وأرواح المواطنين. في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر إن مطار معيتيقة قاعدة جوية عسكرية تحت إمرة الميليشيات، مؤكداً عدم استهداف الطيران المدني خلال القصف.

وبدوره قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن عملية الجيش في طرابلس هدفها طرد من وصفهم «بالميليشيات المسلحة الخاطفة لطرابلس»، مضيفاً: إن «مهام الجيش هي حماية مؤسسات الدولة والمواطنين». إلى ذلك قال الناطق باسم قوات الجيش التابع للمجلس الرئاسي الليبي محمد قنونو خلال مؤتمر صحفي أمس: إن قواته سيطرت بشكل كامل على مطار طرابلس.

من جهة ثانية أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، عن تأجيل موعد إجراء الملتقى الوطني الجامع لتسوية النزاع في ليبيا إلى حين توفر ظروف أكثر ملاءمة. وأعرب سلامة، في بيان صدر عنه أمس عن تفاجئه والأمم المتحدة كلها من استئناف الأعمال القتالية في ليبيا، مشيراً إلى حرصه على عقد الملتقى الوطني الجامع الليبي في أسرع وقت ممكن دون إقصاء أي طرف معني لكن في اليوم الذي ستتشكل فيه شروط لنجاحه.