سورية

المعلم يتسلم أوراق اعتماد سفير الهند الجديد

| وكالات

الأربعاء, 10-04-2019

تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أمس من سفير الهند الجديد (حفظ الرحمن) نسخة من أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة للهند لدى الجمهورية العربية السورية.
ودار الحديث خلال اللقاء بحسب وفق وكالة «سانا» للأنباء، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.
وفي 27 من شباط الفائت أقامت وزارة الخارجية والمغتربين حفل وداع للسفير الهندي السابق مان موهان بانوت بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده في سورية، حيث تم خلال الحفل تقليده وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة.

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