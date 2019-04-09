سورية تشدد على أهمية المساعدة الدولية لها للتخلص من الألغام

شددت سورية على أهمية الدعم الدولي في مساعدتها على التخلص من الألغام الكثيرة التي خلفها الإرهابيون في العديد من المناطق السورية والتي قام الجيش العربي السوري بتحريرها، نظراً للخطر الكبير الذي تمثله الألغام على أرواح المدنيين والذي يعوق عودة المواطنين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وبمشاركة الجمهورية العربية السورية، افتتحت أمس في مدينة دوبروفنيك الكرواتية مناقشات الندوة الدولية الـ16 لنزع الألغام 2019، وفق وكالة «سانا» للأنباء.

ويتضمن برنامج الندوة التي تعقد برعاية الحكومة الكرواتية بالشراكة مع الحكومة الهنغارية، العديد من المحاور المهمة المتصلة بعمليات نزع الألغام منها التجارب العالمية في هذا المجال وتحديات إزالة الألغام والتقنيات الجديدة في هذا المجال وتحديات وحلول إزالة الألغام من الغابات وسبل تمويل تلك العمليات إضافة إلى أزمة الهجرة.

وخلال الندوة، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، السفير بسام الصباغ، أهمية مشاركة سورية في المؤتمرات الدولية والندوات التي تتناول عمليات نزع وإزالة الألغام وذلك في ضوء الخطر الكبير الذي تمثله الألغام الكثيرة التي خلفتها المجموعات الإرهابية في العديد من المناطق السورية والتي قام الجيش العربي السوري بتحريرها.

ولفت الصباغ إلى الجهود التي تبذلها سورية في هذا المجال بالاعتماد على القدرات الوطنية، مشدداً على أهمية الدعم الدولي في مساعدة سورية على التخلص من هذا الخطر الجسيم على أرواح المدنيين والذي يعيق عودة المواطنين السوريين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وأول من أمس، أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال استقباله الأمينة العامة لهيئة المساعدات النرويجية هنرييت ويسترين والوفد المرافق لها، أن الدولة السورية تبذل جهوداً كبيرة لإزالة هذا الخطر، حيث تابعت بمناسبة اليوم العالمي لإزالة الألغام بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة لنزع الألغام حملة لزيادة الوعي العام حول مخاطرها.

ورحب المقداد برغبة المنظمة النرويجية بالعمل في سورية، في مجال نزع الألغام بالتنسيق الكامل مع الدولة السورية.

بدورها أعربت ويسترين عن استعداد منظمتها، للعمل الإنساني في مجال إزالة الألغام بشكل ميداني وتقديم كل الخبرات المتاحة لديها، مشيرة إلى أن هيئة المساعدات النرويجية تنشط في العديد من البلدان التي تواجه مشكلة انتشار الألغام، حيث تساعد حكومات الدول المعنية على تنفيذ برامج وطنية لإزالة الألغام ومخاطرها.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع العبوات الناسفة والألغام في المناطق التي سيطرت عليها في سورية قبل أن يقوم الجيش بتحريرها، الأمر الذي حصد الكثير من أرواح المواطنين، وسبب إعاقات دائمة لهم.