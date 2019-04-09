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كيلو الخروف الواقف بين 1600 إلى 1950 ليرة … نقص كبير في الأغنام وتهريبها أسهل من التصدير!

| صالح حميدي

الأربعاء, 10-04-2019

كشف وزير الزراعة أحمد القادري أن البت بالسماح بتصدير الأغنام العواس سيكون خلال أيام ريثما تجتمع اللجنة المشتركة الخاصة بالتقرير بموضوع التصدير.
ولفت القادري إلى مشكلة عدم توافر إحصائيات دقيقة عن الفائض من ذكور أغنام العواس حالياً وأن البيانات تقديرية، مؤكداً أن هذا أحد المواضيع التي ستبحثها اللجنة خلال اجتماعها.
ورأى مدير مكتب الثروة الحيوانية في اتحاد الفلاحين حكمت العزب أن الأغنام كانت أكثر تضرراً من الأبقار والــنقص كبيــر فيها وتهريبها أسهل، مؤكداً أن الاتحاد يمكن أن يوافق على التصدير بعد توافر إحصائية دقيقة وضمان وجود فائض.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف العـــزب أنه تمــت مراســلــة الجمارك فيما يتعلق بالتهريب لقطع الطريق على أصحاب النفوس الضعيفة.
بدوره أوضح خالد موصلي لـ«الوطن» أن سعر الخروف للتصدير من عمر سنة نحو 1950 ليرة للكيلو الحي الواقف والجدي 1600 ليرة.

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