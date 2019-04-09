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30 ألف «مسرح» سيحصلون على مكافآت شهرية 35 ألف ليرة

| راما محمد

الأربعاء, 10-04-2019

أكد المدير العام المكلف تسيير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن المكافآت للعسكريين المسرحين المسجلين في برنامج دعمهم وتمكينهم والبالغة 35 ألف ليرة ستمنح من حساب الصندوق الذي يبلغ 10 مليارات ليرة بدءاً من الشهر القادم، موضحاً أن عددهم بلغ 30181 متقدماً حتى بداية الشهر الحالي.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف العرنجي أن الحساب يكفي لمنح المكافآت حتى نهاية العام نظراً لأن منحها سيبدأ من الشهر الخامس، مشيراً إلى أن المشاريع الأخرى التي يقدمها الصندوق والقروض التي يمولها لا تتجاوز قيمتها ملياري ليرة.
وأشار العرنجي إلى أن وزارة الدفاع تستغرق 15 يوماً للتدقيق في الاستمارات ثم إعادة إرسالها للصندوق لرفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاستصدار قرار من وزير المالية.

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