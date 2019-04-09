30 ألف «مسرح» سيحصلون على مكافآت شهرية 35 ألف ليرة

أكد المدير العام المكلف تسيير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن المكافآت للعسكريين المسرحين المسجلين في برنامج دعمهم وتمكينهم والبالغة 35 ألف ليرة ستمنح من حساب الصندوق الذي يبلغ 10 مليارات ليرة بدءاً من الشهر القادم، موضحاً أن عددهم بلغ 30181 متقدماً حتى بداية الشهر الحالي.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف العرنجي أن الحساب يكفي لمنح المكافآت حتى نهاية العام نظراً لأن منحها سيبدأ من الشهر الخامس، مشيراً إلى أن المشاريع الأخرى التي يقدمها الصندوق والقروض التي يمولها لا تتجاوز قيمتها ملياري ليرة.

وأشار العرنجي إلى أن وزارة الدفاع تستغرق 15 يوماً للتدقيق في الاستمارات ثم إعادة إرسالها للصندوق لرفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاستصدار قرار من وزير المالية.