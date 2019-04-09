2711 حالة إدمان في حلب منذ 2018 … حسون: نحذر الشباب من «حرب المخدرات»

حذر المفتي العام للجمهورية أحمد بدر الدين حسون الشباب مما أطلق عليها «حرب المخدرات» التي تستهدف الجيل الجديد ومستقبل البلاد.

وفي كلمة له خلال الندوة التوعوية العلمية الأولى عن أخطار إدمان المخدرات التي رعاها وزير الداخلية محمد رحمون أضاف حسون: عندما دخلنا مشفى عمر بن عبد العزيز في الأحياء الشرقية من حلب إثر تحريرها عرفنا أنه كان فيه «أطباء بلا حدود» لمدة خمس سنوات وكانوا يوزعون خلالها على جرحى ومرضى «المجاهدين في سبيل الله» أكثر من مليون حبة مخدر وتهدى إلى بيوتهم!

وشدد ممثل راعي الندوة محافظ حلب حسين دياب على ضرورة إعادة إعمار البشر مع إعادة الإعمار الخدمية والاقتصادية عبر توعية الأجيال القادمة ووقايتهم من أخطار المخدرات.

وكشف دياب أن عدد الحالات الإدمانية واضطراباتها التي جرى التعامل معها منذ عام 2018 بلغت 2711 منها 1964 في العام الماضي و747 في الحالي.