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الجيش الإيراني: لن ندخر جهداً في دعم الحرس الثوري

| وكالات

الأربعاء, 10-04-2019

تعهدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بأنها لن تدخر جهداً في دعم إجراءات الحرس الثوري من أجل التصدي للقوات الأميركية الناشطة في الشرق الأوسط، والتي صنفتها طهران إرهابية. ونددت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان أصدرته أمس، «بالإجراء الأميركي العدائي»، واعتبرت أن حرس الثورة الإسلامية، يمثل أحد ركائز القوات المسلحة في إيران، ولعب دوراً مهماً في «القضاء على سطوة الشجرة الخبيثة «داعش» في كل من سورية والعراق، وذلك تلبية لدعوة السلطات في كلا البلدين»، مما كبد «أميركا الراعية للإرهاب هزيمة منكرة أخرى».
الرئيس الإيراني حسن روحاني كان أشار في كلمة له أمس خلال احتفال بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، إلى التضحيات الجسام التي قدمها الحرس الثوري منذ انطلاق الثورة الإسلامية حتى الآن.
وأكد روحاني، أن شعبية الحرس الثوري ستزداد في قلوب الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، معتبراً أنه من الطبيعي أن يكون الحرس الثوري موضع حقد أميركا والصهاينة.
وخاطب روحاني الإدارة الأميركية بالقول: «لو كان هدفكم من الحظر، الحد من قدرات إيران، فإنكم تعلمون بأننا منذ العام الماضي حتى الآن، توصلنا إلى صواريخ وأسلحة لا تستوعبها مخيلتكم».

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