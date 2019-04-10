الثوم يمنع فقدان الذاكرة

كشف علماء أميركيون أن تناول الثوم الخام غير المطبوخ يمكن أن يساعد في منع فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر والذي يعاني منه مرضى الزهايمر والشلل الرعاشي.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية عن دراسة علمية قدمت نتائجها في الاجتماع السنوي للجمعية الفيزيولوجية الأميركية لعام 2019 في أورلاندو قولها: إن «المركب الطبيعي الموجود في الثوم واسمه كبريتيد الأليل يحسن ويستعيد تريليونات الكائنات الحية الدقيقة المعروفة أيضاً باسم الميكروبات المعوية الدقيقة في الأمعاء».

وقال الدكتور جيوترمايا بهيرا من جامعة لويزفيل في كنتاكي: «تشير النتائج أيضاً إلى أن تناول الثوم يحسن الصحة المعرفية لدى كبار السن».