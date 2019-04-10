أحداث فلكية مميزة يشهدها نيسان

يترافق شهر نيسان هذا العام بمجموعة من الأحداث الفلكية المميزة التي ستكون مرئية بالعين المجردة ما يتيح متابعتها من دون الحاجة إلى معدات فلكية وفقاً لنائب رئيس الجمعية الفلكية السورية المهندس عبد العزيز سنوبر الذي قال لوكالة «سانا»: إن متابعي الأحداث الفلكية يمكنهم في يوم الحادي عشر من نيسان رصد كوكب عطارد في سماء الليل حيث يصل إلى أقصى استطالة غربية في الصباح وخلال هذه الفترة سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق، لافتاً إلى أنه للحصول على أفضل فرصة لرؤية الكوكب يتعين النظر إلى السماء الشرقية قبل شروق الشمس.

ويتابع سنوبر إن يوم 19 من الشهر الجاري سيكون موعداً مميزاً لكل عشاق الأحداث الفلكية ففي ذلك المساء سيكون القمر على الجانب المقابل من الأرض وهذا يعني أن وجهه سيكون مضاء بالكامل ويكون في حالة البدر على حين في 22 و23 ستكون زخات شهب القيثاريات هي الحدث الفلكي الأكثر إثارة حيث تتشكل الشهب بوساطة جزيئات الغبار الناتجة عن المذنب تاتشر وهو مذنب اكتشف لأول مرة في عام 1861.

وتنتج زخات الشهب في ذروتها عادة نحو 20 شهاباً في الساعة لذلك هناك فرصة جيدة لمشاهدتها وتبدو وكأنها تنبعث من كوكبة القيثارة ومنها حملت الزخات اسم القيثاريات.