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تكريم التشكيلي سهيل بدور بعد غربة 34 عاماً

| الوطن

الخميس, 11-04-2019

بعد غربة 34 عاماً للفنان التشكيلي الدكتور سهيل بدور وستين عاماً من العطاء في الفن حضر اليوم إلى بلده ليكرم ضمن أكثر من ثلاثين فناناً تشكيلياً ليعبروا عن محبتهم له بلوحاتهم.
الفعالية التي أقامتها وزارة الثقافة لتكريم الفنان بدور في المركز الثقافي العربي بالعدوي تضمنت ندوة ومعرضاً شارك فيه أربعون فناناً تشكيلياً مقدمين أعمالاً فنية تنوعت بين الرسم والنحت والتصوير الضوئي وتناولت مواضيع مختلفة منها بورتريه للفنان المكرم.
وعقب المعرض تناولت الندوة التي أدارتها الإعلامية أنسام السيد مسيرة وتجربة الفنان بدور وميزاتها استهلت بفيلم عن حياته.

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