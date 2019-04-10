تكريم التشكيلي سهيل بدور بعد غربة 34 عاماً

بعد غربة 34 عاماً للفنان التشكيلي الدكتور سهيل بدور وستين عاماً من العطاء في الفن حضر اليوم إلى بلده ليكرم ضمن أكثر من ثلاثين فناناً تشكيلياً ليعبروا عن محبتهم له بلوحاتهم.

الفعالية التي أقامتها وزارة الثقافة لتكريم الفنان بدور في المركز الثقافي العربي بالعدوي تضمنت ندوة ومعرضاً شارك فيه أربعون فناناً تشكيلياً مقدمين أعمالاً فنية تنوعت بين الرسم والنحت والتصوير الضوئي وتناولت مواضيع مختلفة منها بورتريه للفنان المكرم.

وعقب المعرض تناولت الندوة التي أدارتها الإعلامية أنسام السيد مسيرة وتجربة الفنان بدور وميزاتها استهلت بفيلم عن حياته.