ليل مكان مثالي لتتويج الباريسي.. واليوفي يحتفل خارج قواعده … لعبة كراسي بين السيتي والريدز وديربي خفيف للبرشا

تدخل بطولات الدوري في القارة العجوز مراحلها الحاسمة حيث ينتظر تتويج مزدوج هذا الأسبوع، ففي إيطاليا وفرنسا لا يلزم اليوفي وسان جيرمان أكثر من التعادل لإعلان احتفاظهما بلقبي السييرا A والليغ آن، وفي إسبانيا يخوض البرشا امتحاناً سهلاً من خلال الديربي الذي يجمع المتصدر ومتذيل الترتيب وهي فرصة للأول من أجل السير خطوة جديدة نحو اللقب.

وتبقى المنافسة قائمة ومثيرة في ألمانيا وإنكلترا، ففي البوندسليغا ورغم فوز البايرن على منافسه المباشر دورتموند فإن الحكاية لم تنته، فالبافاري مدعو لزيارة دوسلدورف عاشر اللائحة على حين أصفر الرور يستضيف ماينز الذي ضمن بقاءه بالدرجة الأولى، وفي البريميرليغ مازالت الصدارة متأرجحة بين ليفربول الذي يتقدم بنقطتين ومان سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة والأول يستضيف تشيلسي في قمة الجولة 34 بينما الثاني يحل ضيفاً على كريستال بالاس.

تتويج منتظر

قد يكون ملعب باولو مونزا مسرحاً لإعلان تتويج اليوفي بلقبه الثامن على التوالي والرابع والثلاثين بتاريخه عندما ينزل ضيفاً على سبال الساعي للهروب من خطر الهبوط وكان اليوفي تعادل سلباً في الموسم الماضي في ذلك الملعب وهو ما يتطلبه الأمر عصر السبت وهو ما يسعى إليه لاعبو أليغري، أي الخروج بأقل الأضرار بغية الالتفات إلى لقاء أياكس إياباً بالشامبيونزليغ، وهو ما يطمح لاعبو سبال إلى استغلاله من أجل كسب ولو نقطة في سبيل النجاة، ذهاباً فاز اليوفي بهدفين علماً أنه خسر 5 نقاط فقط خارج أرضه هذا الموسم.

وبعيداً عن التتويج المرتقب مازالت المنافسة حامية على مقاعد دوري الأبطال، وعلى هذا الصعيد يلتقي ميلان ولازيو في مباراة قمة، فالفارق لا يزيد على 3 نقاط بينهما في المركزين الخامس والسابع، ويعد ملعب سان سيرو أحد الملاعب العصية على نسور العاصمة حيث لم يفوزوا هناك بالسييرا A طوال الألفية الثالثة وكان الفريقان تعادلا ذهاباً بهدف لمثله، ويملك روما السادس فرصة اقتحام مربع الكبار مؤقتاً في حال فوزه على أودينيزي، وسبق للأخير الفوز ذهاباً بعد عشرة انتصارات كاملة للجيلاروسي في المواجهات المباشرة.

المال وأشياء أخرى

يسعى دورتموند في ألمانيا إلى استعادة الصدارة ولو مؤقتاً عندما يستضيف ماينز الذي ضمن البقاء في الأضواء موسماً جديداً في الجولة الفائتة، على حين خسر دورتموند الصدارة بهزيمة مذلة أمام البايرن الذي يحل ضيفاً على دوسلدورف بعد 24 ساعة، وكان دورتموند فاز بـ6 من لقاءاته الثمانية الأخيرة مع ماينز مقابل خسارة وحيدة كانت في ملعب سيغنال في الموسم الماضي.

ويبقى التأهل إلى دوري الأبطال هدف الأندية البعيدة عن المنافسة على اللقب حيث الشهرة والمال واللعب في المستوى الأول، فيطمح لايبزيغ لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على المركز الثالث عندما يستقبل فولفسبورغ سادس الترتيب ولم يخسر وصيف بطل الموسم الماضي في 10 مباريات أخيرة مسجلاً خلالها 7 انتصارات أعادته إلى مربع الكبار، وسبق لفولفسبورغ الفوز ذهاباً بهدف قبل أن يرد لايبزيغ بالنتيجة ذاتها في ثمن نهائي الكأس.

وفي إنكلترا يحاول توتنهام هوتسبيرز استغلال فوزه الأوروبي على السيتي لاستعادة المركز الثالث من جاره تشيلسي وذلك عندما يستقبل هيدرسفيلد الهابط رسمياً إلى الدرجة الأولى، وكان السبيرز فاز في ثلاث مواجهات أخيرة مع ضيفه وبشباك نظيفة، أما اليونايتد فيستقبل ويستهام بهدف الحفاظ على حظوظه بدخول مربع الكبار والثأر لخسارة الذهاب بنتيجة 1/3.

أما في إسبانيا فيدخل الجار الضعيف هويسكا امتحاناً صعباً في سعيه للهروب من القاع أمام برشلونة المتعطش لإنهاء مسألة التتويج مبكراً للتفرغ لنهائي الكأس ولدوري الأبطال، ذهاباً فاز البرشا 8/2، ويسعى أتلتيكو للحفاظ على وصافته بعدما انخفضت حظوظه باللقب وكذلك الثأر لخسارة الذهاب أمام ضيفه سلتا فيغو الساعي بدوره للهروب من خطر الهبوط، ويأمل إشبيلية العودة إلى المربع الكبير عندما يخوض ديربي الأندلس الكبير مع بيتيس الفائز ذهاباً بهدف، وفيما يلي برنامح المباريات :

الإنكليزي – الأسبوع 34

• الجمعة: ليستر سيتي * نيوكاسل (10.00).

• السبت: توتنهام * هيدرسفيلد (2.30)، برايتون * بورنموث، فولهام * إيفرتون، ساوثهامبتون * وولفرهامبتون، بيرنلي * كارديف سيتي (5.00)، مان يونايتد * ويستهام (7.30).

• الأحد: كريستال بالاس * مان سيتي (4.05)، ليفربول * تشيلسي (6.30).

• الإثنين: واتفورد * الآرسنال (10.00).

الإسباني – الأسبوع 32

• الجمعة: (10.00).

• السبت: إسبانيول * ألافيس (2.00)، هويسكا * برشلونة (5.15)، أتلتيكو مدريد * سلتا فيغو (7.30)، إشبيلية * بيتيس (9.45).

• الأحد: بلد الوليد * خيتافي (1.00)، بلباو * رايو فاليكانو (3.00)، سوسيداد * إيبار (5.15)، جيرونا * فياريال (7.30)، فالنسيا * ليفانتي (9.45).

• الإثنين: ليغانيس * ريال مدريد (10.00).

الألماني – الأسبوع 29

• الجمعة: نورنبرغ * شالكه (9.30).

• السبت: لايبزيغ * فولفسبورغ، شتوتغارت * ليفركوزن، هانوفر * مونشن غلادباخ، بريمن * فرايبورغ (4.30)، دورتموند * ماينز (7.30).

• الأحد: هوفنهايم * هيرتا برلين (2.30)، دوسلدورف * بايرن ميونيخ (4.30)، فرانكفورت * أوغسبورغ (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 32

• السبت: سبال * يوفنتوس (4.00)، روما * أودينيزي (7.00)، ميلان * لازيو (9.30).

• الأحد: تورينو * كالياري (1.30)، سامبدوريا * جنوا، فيورنتينا * بولونيا، ساسولو * بارما، (4.00)، كييفو فيرونا * نابولي (7.00)، فرزينوني * إنتر ميلانو (9.30).

• الإثنين: أتلانتا * إيمبولي (10.00).

الفرنسي – الأسبوع 32

– الجمعة: نانت * ليون (9.45).

– السبت: مرسيليا * نيم (6.00)، موناكو * ريمس، ستراسبورغ * غانغان، كان * أنجيه، ديجون * أميان (9.00).

– الأحد: مونبيلييه * تولوز، رين * نيس (4.00)، سانت إيتيان * بوردو (6.00)، ليل * سان جيرمان (10.00).