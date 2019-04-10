الواكد يعود اليوم!

أعطى سيد هدافي الدوري، محمد الواكد الآمال لجماهير فريقه الدمشقي بإمكانية المشاركة والحضور في مباراة اليوم المنتظرة والمهمة بين الجيش، وضيفه الكرامة بملعب الجلاء بدمشق في ثاني مباريات الأسبوع الثامن من إياب الدوري الممتاز بعد غياب اضطراري له عن مباراة فريقه الأخيرة في حلب مع الاتحاد جراء الإصابة المفاجئة التي لحقت به في منطقة الكاحل خلال مشاركته في حصة تدريبية سبقت لقاء فريقه مع فريق الوحدات الأردني ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي!

وأضاف الواكد في اتصال خاص لـ«الوطن» ليلة مباراة فريقه مع الفريق الحمصي: إن أموره باتت أفضل ولن تمنعه الأوجاع الخفيفة التي يشعر بها اليوم من العودة إلى ملعب الجيش وخوضه مع رفاقه مباراة اليوم التي ستكون فرصة جيدة وسانحة لتعويض الخسارة أمام الاتحاد ولزيادة الرصيد التهديفي للواكد، الذي يملك في جعبته 21 هدفاً ويأمل في زيادتها عصر اليوم في ملعب الجلاء، وعن ذلك أردف قائلاً اللـه كريم.. سأكون سعيداً بالتأكيد لو حصل ذلك في مباراة اليوم وسجلت مجدداً فيرتفع رصيدي من الأهداف وأساهم مع فريقي باستمراريته في المنافسة بقوة على لقب بطولة الدوري مع الاحترام الكامل الذي أبداه نجم فريق الجيش الأول للضيف الكرامة وتأكيداته بعدم وجود فرق ومباريات سهلة في الدوري فجميع الفرق التي سيواجهها فريقه في مبارياته الست المتبقية في مرحلة الإياب لها حساباتها وطموحها في كسب النقاط وتحسين موقعها في سلم الترتيب!

وبالفعل وتصديقاً لكلام الواكد فقد أعلن مدرب الكرامة حسان عباس أن بقاء فريقه بدوري الأضواء بات محسوماً لكن العمل سيكون على تحقيق الأداء والنتائج الجيدة من مباراة اليوم السامة على حد تعبيره وينتظر أن يتوجه اليوم من حمص إلى الشام الآلاف من جماهير الكرامة لمؤازرة الفريق الأزرق في أول إطلالة له مع المدرب حسان عباس!

وليس بعيداً من نادي الكرامة فقد نفى رئيس النادي الحمصي الأسبق نصوح البارودي أي نية له بالتفكير بالعودة لرئاسة ناديه وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن زيارته الأخيرة لمدينته حمص جاءت لزيارة الأهل والأصدقاء فقط متمنياً التوفيق والنجاح لناديه عموماً وللفريق الكروي خصوصاً!

وربطاً للموضوع ذاته فقد ذكرت مصادر مطلعة مقربة جداً، من نادي الكرامة أن إدارة النادي الحالية، لن تقال ولن تستقيل في هذه المرحلة وفقاً لما كان يشاع في الأوساط الرياضية في المدينة والإدارة باقية على رأس عملها حتى نهاية الموسم الحالي على أقل تقدير.