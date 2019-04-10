حلب الأكثر زراعة للعدس والفول ودرعا للحمص

بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني أن المساحات المخطط لزراعتها بمحاصيل البقوليات وفق الخطة الزراعية للموسم الحالي هي 289698 هكتاراً وقد نفذ منها حتى تاريخه 190164 هكتاراً بنسبة تنفيذ 66 بالمئة يقابلها في العام الماضي 181989 هكتاراً وتأتي المساحات المزروعة بمحصول العدس في المرتبة الأولى حيث تبلغ المساحة المزروعة في جميع المحافظات 113636 هكتاراً.

وأوضح قضماني أن حلب احتلت المرتبة الأولى في زراعة محصول العدس وقد وصلت المساحة فيها إلى 52 ألف هكتار تليها محافظة الحسكة فيما خلت محافظتا الرقة ودير الزور من أي مساحة مزروعة بمحصول العدس أما بالنسبة لمحصول الحمص فقد بلغت المساحات المزروعة 54088 هكتاراً وتأتي درعا في المرتبة الأولى بمساحة تجاوزت 20 ألف هكتار ثم السويداء وحلب فيما خلت الحسكة والرقة ودير الزور والقنيطرة من زراعة محصول الحمص.

أما محصول الفول الحب فقد تمت زراعة 16451 هكتاراً منها 7200 هكتار في حلب وهي المساحة الأكبر بين المحافظات، ولم تتم زراعة الفول الحب في محافظة الحسكة.

وعن محصول البازلاء أكد قضماني أن إجمالي المساحة المزروعة بهذا المحصول بلغت 5989 هكتاراً وهي تشكل 2 بالمئة من المخطط لزراعة البقوليات وتحتل درعا المرتبة الأولى في زراعة البازلاء بمساحة 3168 هكتاراً تليها إدلب فيما لم تزرع أي مساحة في الحسكة وحلب وريف دمشق.

ولفت قضماني إلى أن الرقة جاءت في أولى المحافظات في نسبة تنفيذ خطة زراعة البقوليات بنسبة 92 بالمئة أما من ناحية المساحة فكانت حلب في المرتبة الأولى حيث تمت زراعة 69200 هكتار بالبقوليات تليها الحسكة ثم إدلب ودرعا والسويداء.

جدير بالذكر أن زراعة البقوليات شهدت خلال السنوات الأخيرة إقبالاً كبيراً نظراً للأسعار المجزية لهذه الزراعة وكونها تساهم في تحسين جودة التربة ومن الزراعات المتنامية في البقوليات هي البازلاء التي أصبحت تشكل إحدى المواد الغذائية الهامة بالنسبة للمواطنين.