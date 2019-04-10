مشاريع استثمارية على كورنيش جبلة البحري لتمويل المشاريع الخدمية … قناديل لـ«الوطن»: إطلاق مركز خدمة المواطن قريباً

بين رئيس بلدية مدينة جبلة محمد قناديل أنه تم رصد مئة مليون ليرة سورية لتعبيد وإصلاح الطرق في مدينة جبلة ومحيطها بسبب تدهور حالتها العامة وإطلاق مشروع إنارة بقيمة عشرة ملايين ليرة لصيانة الحدائق والساحات، مشيراً إلى جهوزية مركز خدمة المواطن خلف مبنى البلدية ليفتتح قريباً.

وأوضح قناديل لـ«الوطن» أن ساحة وسط المدينة باتت جاهزة بكلفة ١٦٣ مليون ليرة ونصب وسطها السارية بما ينسجم مع واقع المدينة القديم لتضيف إلى قلعة جبلة التي تقع جانب الساحة تمازجاً وانسجاماً بين القديم والجديد، على حين تم تنفيذ السوق التجاري وتسليم التجار الذين تم نقل محالهم مؤقتاً محال جديدة ضمن إشغالات السوق بعد إجراء التحسينات اللازمة للسوق. مؤكداً أن خطة البلدية المقبلة تأتي تأكيداً لطروحات وزارة الإدارة المحلية في تمكين وحداتها الإدارية لدى المحافظات عبر اللامركزية، حيث تقوم البلدية بطرح مشاريع استثمارية لرفد مشاريع خدمية تؤمن في النهاية خدمة للمواطن، لافتاً إلى اقتراح ٥ مواقع سياحية على الكورنيش البحري الذي يمتد ٥ كم بعد القيام بتعديل الصفة التنظيمية لها بما ينسجم مع الواجهة البحرية وواقع المدينة الأثري ليتم عرضها في ملتقى الاستثمار السياحي القادم ضمن مناقصات، مشيراً إلى أن مشاريع سبقتها كانت عائداتها ٣٧ مليون ليرة لعام 2018 سيتم توظيفها لمصلحة الخدمات العامة ومنها مشروع الإنارة.

كما بين مدير الشؤون الفنية باسم اسبر أنه تم تجهيز المخطط التنظيمي والضوابط القانونية تمهيداً لإشغالات الكورنيش البحري الخمسة ليتم اختيار أفضل العروض بإشراف وزارة السياحة خلال المؤتمر السياحي المقبل تنفيذاً لتوصيات الحكومة بالاعتماد على الموارد الذاتية لكل منطقة وفتح باب الاستثمار المحلي ما يسهم في تحريك السيولة ويخلق فرص عمل للشباب.

وأوضح إسبر لـ«الوطن» أنه تم استملاك 132 دونماً على طريق المطاحن والغزل وذلك تمهيداً لإنشاء مدينة للصناعات المتوسطة والحرفية.

ولفت إلى أن نقص السيولة واليد العاملة بسبب واقع الحرب على البلاد يعيق عمل البلدية وكذلك نقص وتردي حال الآليات التي تخدم البلدية بسبب امتداد المناطق التنظيمية وصعوبة تقديم الخدمات لها بمعزل عن الآليات ما يدفع إلى التقصير بالأداء الخدمي لهذه المناطق تبعا لما أورده قناديل.