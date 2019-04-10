و ..الصيصان في سجل المهربين بالحسكة و46 دورية تموين تسجل فقط 6 مخالفات

لا تزال أسواق الحسكة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في بعض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية اللازمة للمستهلك، لاسيما المواد الغذائية التي تراوح ارتفاع أسعارها عن الحد الطبيعي لنحو 10 بالمئة، إلا أن الارتفاع الأكبر ارتبط باللحوم البيضاء والحمراء على حد سواء، بنسبة تجاوزت الـ40 بالمئة بالنسبة للحوم البيضاء ولأكثر من 70 بالمئة للحوم الحمراء، إضافة إلى تفاقم أزمة الخبز في الأحياء الواقعة خارج المربع الأمني من مدينة الحسكة.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحسكة إغناطيوس كسبو لـ«الوطن» أن المواد الغذائية الاستهلاكية والخضر والفاكهة متوافرة في أسواق الحسكة وتكاد أن تكون أسعارها مستقرة بالنسبة لمواعيد إنتاجها من هذا الفصل من السنة وهي مناسبة بشكل عام للمواطن، لافتاً: إلى أن أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعاً بالنسبة للمستهلك ووصل سعرها إلى 3500 ليرة للكغ الواحد، نتيجة للطلب على المادة وانتعاش سوقها الرعوي في مختلف أنحاء مناطق المحافظة، وهذا ينطبق أيضاً على اللحوم البيضاء التي شهدت ارتفاعاً هي الأخرى أيضاً، وصل إلى 1150 ليرة للكغ الواحد، نتيجة لتذبذب أسعار صرف الليرة مقابل القطع الأجنبي، إضافة إلى تهريب «صوص» الفروج إلى خارج البلاد عبر المنافذ الحدودية، وارتفاع أسعار المادة العلفية.

وبيّن كسبو أن السبب الرئيس الذي يقف خلف ارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الصرف وفروق العملات، إضافة إلى الأتاوات المفروضة على البضائع التي تدخل إلى المحافظة، وهذا كله يعود إلى عدم انضباط الحركة التجارية نتيجة لحالة الطرق البرية التي تربط المحافظة بالداخل، ومن قبل التجار أيضاً وتحكمهم بالأسعار.

بدوره أشار رئيس دائرة حماية المستهلك عماد الدرعان أن الدائرة كانت قد سيّرت خلال شهر آذار الماضي 46 دورية تموينية ضمن نطاق مجال عملها وحققت ونظمت 6 ضبوط مباشرة، تتضمن تهريب دقيق تمويني والاتجار به وعدم الإعلان عن الأسعار بحق عدد من مالكي المحال التجارية لبيع الجملة والسمانة والمواد الغذائية الأخرى.

كما تم تنظيم 13 ضبطاً عيّنات تخص مواد غذائية متنوعة وخبزاً تموينياً مرقداً ودقيقاً، وهي قيد التحليل المخبري في المديرية، بغية تحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.