برجك اليوم – الخميس 11 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت مرهف الحس في العمق رغم أنك لا تعترف بهذا الواقع، فابذل جهوداً لتتغلب على إحباطك أحياناً، وأنا أنصحك ألا تسمح للكآبة أن تنتابك ولا للحواجز أن تعرقل مسيرتك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار لقاء غير منتظر وربما غير مجد، ولكن سوف يسعدك فأنت تتفاهم مع المحيط، واليوم يبدو لك عادياً وروتينياً ولكن قد تسمع خبراً يبهجك عملياً أو شخصياً.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت تفكر بمكاسب طويلة المدى تخص المستقبل وسوف تحصد ما تزرعه، فاليوم للعمل وكل جهد قد يزيد من أرباحك أو يقدم إليك خطوة للتقدم في العمل ولكن نظم صرفك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تميل إلى التغيير والظروف حولك مساعدة وخاصة أنك تبتعد عن كل التجاذب الموجود حولك، لتسمع تستفد وتنشغل بنفسك مبتعداً عن كل الخلافات ومؤجلاً كل المشكلات.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب لا تلتزم بكلام قد لا تفعله ووعود لا تستطيع الوفاء بها، وأصلح ما أفسد من قبل، فغيرة من حولك هي السبب في مضايقتك لذلك كثف جهودك في مصالحك وكن قليل الكلام.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول فرصة للتعارف على العديد من الوجوه الجديدة التي ستخلصك من الشعور بالملل وخبرات جديدة أو تعارف على وجوه جديدة، وقد يتاح لك اليوم مزيد من الفرص للتغير.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت غارق بالتفكير وتحاول تبرير تصرفاتك من دون جدوى، لذلك حاول أن تراعي مشاعر الآخرين، وقد تتعرض لبعض المضايقات واللوم في العمل فلا تصطدم مع أناس لا يهمونك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تفكر بسفر أو ترقية تفرحك أو تضع دعامات صحيحة لتسير في أمورك العملية أفضل، فربما تُقدم لك عروض جيدة فأنت تمتلك الذكاء والمهارة، والناس حولك كثر والعروض مناسبة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تحافظ على مكتسباتك وتمنح المحيط حولك المحبة والمساعدات عن طيب خاطر، فأنت مزدهر ويحيط بك أشخاص يحبونك ويسمعون نصائحك، ما يجعلك نجماً من حولك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تنتبه إلى أنك اعتمدت على أشخاص غير أكفاء، احم مصالحك، عرقلة في العمل، فلا تحاول فض الشراكات هذه الأيام، ولا تنسحب من المعارك ولا تهدم كل ما بنيته.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط حاول أن تفي بمسؤوليتك ولا تسمح لأي من المحيطين بك بأن يحد من طموحاتك، فاليوم للعمل الكثير والمرهق، ولكنك تحب العمل ولا تتضايق ولو كان أكثر من اللازم.