سورية

إيران اعتبرت أن إعلاني ترامب بشأن الجولان والحرس الثوري دعم للكيان الصهيوني

| الوطن- وكالات

الخميس, 11-04-2019

شددت إيران على أن إعلاني أميركا بخصوص الجولان العربي السوري المحتل والحرس الثوري الإيراني يأتيان في سياق الدعم المستمر لكيان الاحتلال الصهيوني.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة أمس، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، وفق وكالة «سانا» للأنباء، أن إعلاني الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص الجولان العربي السوري المحتل والحرس الثوري الإيراني يأتيان في سياق الدعم المستمر لكيان الاحتلال الصهيوني.
وقال: «الدول الكبرى في أوروبا وآسيا واقيانوسيا وباقي الدول والشعوب أعلنت دعمها لإيران في قضية الاتفاق النووي ودعمها لسورية في قضية الجولان ولفلسطين في قضية القدس». وأشار روحاني إلى أنه على الأميركيين أن يدركوا أنهم مصدر الظلم والإرهاب في المنطقة، مؤكداً أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بمكافحة هذا الإرهاب وأن الولايات المتحدة «تعرف جيداً أي كارثة ستواجهها إن تخطت حدود الدعاية الإعلامية بشأن الحرس الثوري».
بدوره، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حشمت اللـه فلاحت بيشه، أن الحرس الثوري سيرد بشكل قوي ومماثل على أي هجمات تستهدفه.
وقال فلاحت بيشه، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: أينما وقع هجوم على قواتنا فسيكون ردنا مماثلاً ومناسباً، مشيراً إلى أن إيران لا ترغب في التصعيد وتسعى لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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