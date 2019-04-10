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«با يا دا» يتجه للتخلص من المنتفضين عليه في دير الزور

| وكالات

الخميس, 11-04-2019

يستعد «حزب الاتحاد الديمقراطي- با يا دا» الكردي، لشن حملة اعتقالات في دير الزور، وذلك عقب المظاهرات التي خرجت في المحافظة وطالبت برحيل ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد».
وذكر موقع «الخابور» الإلكتروني المعارض: أن حزب الاتحاد الديمقراطي وضع قائمة سرية لقادة وشخصيات اجتماعية وعشائرية، توجد في مناطق سيطرته في دير الزور، بهدف اعتقالهم والتخلص منهم.
ونقل الموقع، عن مصدر خاص لم يسمه، أن ما يسمى بجهاز الاستخبارات العسكرية التابع لـ«با يا دا»، قام بإعداد القائمة، التي تتضمن أسماء قادة من ميليشيا «الحر»، إضافة إلى أسماء شخصيات اجتماعية وعشائرية فاعلة في دير الزور، مشدداً على أن جميع من في القائمة يرفضون سيطرة «با يا دا» على دير الزور، ولم يقبلوا بالتعامل معه.

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