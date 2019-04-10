بدعم أميركي كامل «نتنياهو» يفوز و«صفقة القرن» على طريق التنفيذ

في مؤشر صارخ على النجاح في استثمار الدعم اللامحدود الذي تلقاه من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية تقدم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على حساب منافسه بيني غانتس رئيس قائمة «أبيض أزرق»، بفارق مقعد واحد وذلك بعد فرز نحو 98 بالمئة من الأصوات.

وفي تصريح متلفز أقر يائير لابيد، الرجل الثاني في حزب «أبيض أزرق» بالهزيمة، وقال: «لم نفز بهذه الدورة، سنجعل الحياة جحيما لليكود ونحن في المعارضة».

وحصل «الليكود» على 37 مقعداً، يليه «أبيض أزرق» بـ36 مقعداً، وحزب العمل 6 مقاعد، على حين حصلت الجبهة العربية للتغيير على 6 مقاعد، والتجمع والقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد، وكولانو 4 مقاعد.

أول المهنئين بفوز نتنياهو وكما كان متوقعاً، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي شكل دعمه اللامحدود وتدخله المعلن في هذه الانتخابات دوراً حاسماً في النتائج التي وصلت لها.

ترامب الذي اعتبر فوز نتنياهو بأنه يمنح ما سماها خطة السلام الأميركية «فرصةً أفضل»، كشف بتصريحه هذا عن النوايا الأميركية باستكمال «صفقة القرن»، والمضي بضم مستوطنات الضفة لـ«السيادة الإسرائيلية».